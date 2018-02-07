Россияне не доходят до врачей из-за очередей и нехватки времени

Россияне не доходят до врачей из-за длинных очередей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». В 2017 году каждый шестой пациент, которому требовалась консультация специалиста, отложил лечение или не смог попасть на прием. В топ-3 самых недоступных специалистов входят неврологи, кардиологи и эндокринологи.

Каждый шестой пациент (15,8%), которому требовалась помощь врача-специалиста в 2017 году, не смог попасть на прием или отложил лечение на неопределенный срок. Как выяснил Росстат, более четверти из них (26,1%) назвали причиной этого большие очереди. Еще почти столько же (24,1%) заявили о нехватке времени. Также пациенты жаловались на отдаленность медучреждений (14,6%) и необходимость платить за консультации (11,9%).

За последние два года стало больше недовольных очередями (на 1,6 п.п.) и отдаленностью поликлиник (на 1 п.п.). Меньше стали жаловаться на недостаточную информацию (1,8% в 2015-м против 1,3% в 2017-м), платные услуги (13,4% против 11,9%) и нехватку времени (26,2% против 24,1%).

Чаще всего пациенты не могли попасть к неврологам (21,1%). В пятерке также эндокринологи, кардиологи, стоматологи и гинекологи.

В Минздраве пообещали тщательно изучить данные Росстата. Как отметили в ведомстве, Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения также проводил опрос в 2017 году. Выяснилось, что более 30% горожан и около 40% жителей села отметили улучшение ситуации с доступностью врачей-специалистов.

Президент Национального союза региональных объединений частной системы здравоохранения Евгений Рабцун считает, что сегодня на рынке не хватает учреждений, заинтересованных в том, чтобы пациенты вовремя получили помощь. Система платных услуг развивается медленно. А госструктуры больше нацелены на отчетность, чем на результат.

— Сейчас сотрудников медучреждений принуждают к работе системой отчетов. Но их составлять проще, чем приложить усилия к работе с населением, — отметил эксперт.

Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович пояснила «Известиям», что из трех компонентов — доступность, качество и низкая цена — приходится выбирать два. Обеспечить большую доступность новых технологий по низкой цене или полностью бесплатно невозможно.

— Этот компромисс — самая большая проблема любой системы здравоохранения. Наша тоже пытается прийти к устойчивости, оптимизировать сеть. Денег вкладывается всё больше, а удовлетворенность населения не растет, — отметила Лариса Попович.

По ее словам, людям плохо объясняют, что если закрывается больница в процессе оптимизации, это дает возможность купить оборудование для другой и тем самым улучшить общее качество диагностики.

— Система здравоохранения должна стать абсолютно прозрачной. И тогда, возможно, жалоб станет меньше, — добавила Лариса Попович.

Директор фонда независимого мониторинга «Здоровье» Эдуард Гаврилов рассказал «Известиям», что в адрес организации постоянно поступают жалобы от пациентов на снижение доступности медпомощи. Эту тенденцию подтверждают и врачи. Опрос фонда, проведенный в декабре 2017 года среди 8,6 тыс. медработников из 85 регионов, показал, что 78% наблюдают в своих учреждениях дефицит кадров. Больше половины медработников (57%) отметили снижение за прошлый год или качества, или доступности медпомощи. В фонде считают эти показатели взаимосвязанными.

— Нарастание кадрового дефицита привело к уменьшению объемов оказанной медицинской помощи, в том числе в первичном звене здравоохранения. С 2014 по 2016 год общее число амбулаторных посещений врачей ежегодно сокращалось более чем на 40 млн, — сказал Эдуард Гаврилов. — Штаты организаций должны быть просчитаны и укомплектованы таким образом, чтобы граждане могли своевременно получить медицинскую помощь, а врачи не работали на две и более ставки.

Директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков отметил, что решить вопрос с нехваткой кадров может помочь внедрение дистанционных услуг, то есть телемедицина.

Закон о телемедицине вступил в силу с 1 января этого года. Он позволит врачам давать онлайн-консультации, вести дистанционный мониторинг здоровья пациента, выписывать электронные рецепты. Сроки внедрения этих услуг будут зависеть от регионов и готовности медучреждений. В начале января в Минздраве сообщали, что 60% больниц и поликлиник имеют доступ к скоростному, широкополосному интернету, 50% внедрили необходимые информационные системы.