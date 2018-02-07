Спорт против спирта

Потребление алкоголя в России сокращается уже 13 лет подряд, и 2017 год не стал исключением. За последние 12 месяцев количество выпитого на одного человека в пересчете на этиловый спирт снизилось на 0,3 л — до 10 л. Об этом рассказали «Известиям» в Минздраве. Эксперты констатируют, что россияне научились получать удовольствие без алкоголя — например, от занятий спортом.

В 2017 году потребление алкоголя на душу населения в пересчете на чистый спирт продолжило сокращаться и составило 10 л. Годом ранее этот показатель равнялся 10,3 л. В 2004 году объем выпитого равнялся 20,3 л на человека. Резкий спад потребления произошел 10 лет назад — до 16,4 л, что на 40% больше по сравнению с 2017 годом. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомились «Известия».

По оценкам экспертов, спад потребления алкоголя на 300 мл в этиловом спирте сопоставим с 900 г водки, 4,5 л сухого вина либо 10 л светлого пива.

Все 13 лет правительство активно боролось с алкоголизацией населения, приняв ряд ограничительных мер. Так, были запрещены продажи спиртного в ночное время: с 23:00 до 8:00 (в ряде регионов этот интервал больше). Была ограничена реализация пива в ларьках и павильонах, практически ежегодно повышались акцизы на алкоголь и минимальная розничная цена на водку.

Уменьшение потребления алкоголя характерно для покупателей всех возрастов, подчеркнула директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяна Клименко.

— Большая динамика по снижению наблюдается у мужчин 20–40 лет, которые сильнее женщин ориентированы на социальный успех. Также мы наблюдаем четкую тенденцию на сокращение диагноза «алкоголизм», — подчеркнула Татьяна Клименко. — За последние пять лет его ставили на 40% реже. Люди научились получать впечатления без алкоголя. Например, за счет занятий спортом, которые получили широкое распространение.

Динамика по сокращению количества выпитого россиянами алкоголя не противоречит данным о росте продаж спиртного в 2017 году, следует из комментария представителя Минздрава. Объемы реализации алкогольной продукции в прошлом году в стране выросли на 2,1%, до 209 млн декалитров, но этот показатель не учитывает пиво, пивные напитки, сидр и медовуху. Между тем продажи «пенного» и его производных подросли на 10%, до 742 млн декалитров.

В Минздраве пояснили, что благодаря системе учета производства и оборота алкогольной продукции ЕГАИС происходит легализация торговли спиртным, из-за этого изменяется и структура его потребления. В части учета розницы система заработала с 2016 года.

— Снижается уровень распространения фальсификата и повышаются официальные показатели розничной продажи алкогольной продукции даже на фоне снижения реального потребления алкоголя. Эти выводы подтверждаются тем, что это произошло именно в 2017 году, когда увеличение количества розничных продаж шло одновременно со значительным снижением смертности от алкогольных отравлений, — пояснили в министерстве расхождение данных по продажам и потреблению алкоголя.

Если происходит рост продаж напитков в литрах и спад потребления в этиловом спирте, то это значит, что граждане больше выбирают слабые напитки. Например, легкое вино и пиво, добавил председатель ассоциации «Здоровый регион» Алексей Шабашов.

— Важно, чтобы россияне переключились с классического северного типа потребления напитков, для которого характерно предпочтение крепкого спиртного. Так, в Европе распространен эстетический тип потребления: каждый день на столе может появляться сухое вино, — отметил эксперт.

По словам Алексея Шабашова, введение и функционирование системы ЕГАИС ощутимо помогло в борьбе с нелегальным спиртным. Следующим шагом, уверен эксперт, должны стать радикальные меры борьбы с крепким алкоголем, например ощутимое повышение акциза.

По данным Росстата за 2017 год, смертность от случайных отравлений алкоголем в России также сократилась: если в 2016 году было 5,7 случая на 100 тыс. населения, то в прошлом году только 4,6 случая. В абсолютных цифрах снижение этого показателя составило почти 1,5 тыс. — до 6,7 тыс. человек.