Больничные переходят в цифру

Электронные больничные листы набирают популярность в регионах России. В IV квартале прошлого года их выдавали в восемь раз чаще, чем в III квартале. Система заработала 1 июля 2017-го, и работодатели, и пациенты подключаются к ней на добровольной основе. Эксперты прогнозируют, что в 2018 году около половины всех больничных будут электронными, а уже в 2020-м их бумажный аналог перестанут использовать совсем.

В России стали чаще выписывать электронные листки нетрудоспособности. Их популярность в IV квартале 2017-го выросла в 8,1 раза по сравнению с III кварталом, когда такая форма больничных стала доступна россиянам. Об этом «Известиям» рассказали в Фонде социального страхования (ФСС). С октября по декабрь было выдано 217,8 тыс. цифровых документов, а с июля по сентябрь — только 26,8 тыс.

Система электронных больничных заработала с 1 июля 2017 года. Соответствующие поправки были внесены в федеральный закон № 255 «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Работодатели подключаются к системе добровольно, для этого они должны завести личный кабинет на сайте ФСС. При этом цифровые больничные выписывают только с согласия пациента.

Данные обо всех электронных листках нетрудоспособности попадают в единую базу, врачи в режиме онлайн заполняют свою часть, работодатели — свою. Тем, кто подключился к системе, не нужно заполнять бумажный документ вручную, используя определенный шрифт и цвет чернил, пациенту не приходится носить с собой листок и бояться его помять. При выписке он получает номер больничного и сообщает его работодателю.

В Фонде социального страхования пояснили, что спрос на электронную форму больничных в IV квартале 2017 года объясняется «развитием технологии электронного листка нетрудоспособности и постепенным расширением количества участников информационного взаимодействия».

— Электронный листок нетрудоспособности позволяет создать прозрачную систему обязательного социального страхования, полностью исключает представление застрахованными лицами поддельных листков нетрудоспособности, — считают в ФСС.

Сведения в таких больничных заверяются квалифицированными электронными подписями врача и медицинской организации.

Чаще всего электронные листки нетрудоспособности выдают в Белгородской (20,5 тыс. с июля по ноябрь 2017-го) и Липецкой (13 тыс.) областях, в Республике Мордовия (10,4). Также в числе лидеров — Кемеровская (7,6 тыс.), Астраханская (5,7 тыс.), Саратовская области (5,6 тыс.).

В Минздраве не предоставили оперативного комментария.

В целом доля цифровых больничных пока невелика. По данным ФСС, за первые три квартала прошлого года всего было выдано 29 млн листков нетрудоспособности (бумажных и электронных), столько же и за аналогичный период 2016-го.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов прогнозирует, что в 2018 году около половины всех больничных будут электронными.

— По мере того как люди будут узнавать об этой системе, она будет становиться всё популярнее и в кратчайшие сроки вытеснит традиционную версию. А в 2020 году в России не останется бумажной версии больничных, — уверен эксперт.

Генеральный директор страховой компании «Ресо-Мед» Юрий Демин отметил, что с переходом на электронную форму больничных их станет проще учитывать. Это удобно и для пациента.

— Работник предприятия не сможет потерять выданный ему электронный листок нетрудоспособности, не надо будет беспокоиться о том, что он может его испортить, помять, порвать. А в случаях утери информации о номере электронного листка нетрудоспособности он сможет зайти в свой личный кабинет на сайте ФСС и посмотреть необходимую информацию, — пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, перевод услуги в электронный вид позволит сэкономить на бумажных бланках.

Ранее сообщалось, что далеко не все поликлиники и больницы могут выдавать электронные больничные. По данным ФСС на 1 июля 2017 года, из 12 тыс. медицинских учреждений только около 700 заявили о технологической готовности перейти на цифровые листки нетрудоспособности. Ранее в Минздраве заявляли, что по итогам 2016 года компьютерами оснащены 470 тыс. рабочих мест медиков — 70% от общего количества.