Паллиативную помощь начнут оказывать в дневных стационарах

Паллиативные пациенты смогут получить помощь в дневных стационарах. Сейчас она оказывается только на дому, в поликлиниках или же в круглосуточном стационаре (например, в хосписах). Палаты дневного стационара начнут функционировать с 2019 года. Также Минздрав разработал критерии, по которым пациентов признают нуждающимися в паллиативной помощи. Среди них — неблагоприятный прогноз врачей о том, что больному осталось жить меньше года.

С 2019 года в российских медучреждениях заработают дневные стационары для паллиативных больных. Об этом «Известиям» рассказали в Минздраве.

Сейчас помощь оказывается только амбулаторно (на дому и в поликлиниках) или стационарно (круглосуточно). В дальнейшем пациент сможет днем в больнице проходить необходимые процедуры, а затем уходить домой. Ведомство уже разработало подразумевающий такую схему проект приказа «О внесении изменений в Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению…».

Главный внештатный специалист Минздрава по паллиативной помощи Диана Невзорова пояснила, что медучреждения должны будут получить лицензию — разрешение от Росздравнадзора на оказание таких услуг в дневном стационаре.

минздрав2 Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава РФ Диана Невзорова Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Паллиативная помощь призвана улучшить качество жизни людей, страдающих неизлечимыми прогрессирующими болезнями, которые, как правило, приводят к преждевременной смерти. Также ее оказывают людям с заболеваниями в тех стадиях, «когда исчерпаны возможности радикального лечения». Таким пациентам необходимо облегчить состояние с помощью обезболивающих, обеспечить качественный уход, а также психологическую помощь.

По словам Дианы Невзоровой, в России в паллиативной помощи нуждается около 700–800 тыс. человек.

Минздрав разработал пять общих критериев для таких пациентов. До сих пор их не было. Согласно проекту приказа, претендовать на бесплатную паллиативную помощь смогут пациенты, чья «предполагаемая продолжительность жизни» — менее года. Также будет учитываться потеря веса (более чем на 10% за последние шесть месяцев), «ухудшение общего состояния на фоне прогрессирования неизлечимого заболевания», снижение функциональной активности пациента и уровень сывороточного альбумина крови менее 25 г/л (низкий уровень белка в крови).

Отдельные критерии разработаны для пациентов с деменцией, злокачественными новообразованиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, тяжелыми необратимыми последствиями нарушений мозгового кровообращения и другими заболеваниями. Например, паллиативная помощь при злокачественных новообразованиях положена в том случае, если началось распространение метастазов и есть неблагоприятный прогноз, а также в случае противопоказаний к специализированному лечению «в связи с тяжестью состояния пациента».

минздрав1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Диана Невзорова пояснила, что паллиативная помощь в России находится на начальном уровне и «оказывать помощь всем пока возможности нет». Поэтому нужно в первую очередь обратить внимание на самых тяжелобольных пациентов.

— Это не значит, что паллиативную помощь будут оказывать только год, ее будут оказывать тем, кто может умереть в течение года, — пояснила главный внештатный специалист Минздрава.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов поддержал инициативу о паллиативной помощи в дневном стационаре. Это даст возможность пациентам вести привычный образ жизни, не отрываясь от родных.

— Паллиативные пациенты часто могут работать и вести активный образ жизни. Положить их на больничную койку — значит лишить многих возможностей, — отметил эксперт.

минздрав3 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский считает, что разработанные критерии — «нарушение конституционных прав» граждан.

— Паллиативная помощь касается обеспечения качественного дожития и устранение болевых синдромов у неизлечимо больных. Какая разница, сколько человеку предположительно осталось жить, помощь нужно оказывать всем неизлечимо больным без исключения, — полагает эксперт.

Глава Российской ассоциации паллиативной медицины Георгий Новиков отметил, что под критерий «продолжительность жизни менее года» будут попадать в основном онкологические больные, «а это треть всех нуждающихся».

— Даже если будут прописаны критерии, медики станут руководствоваться состоянием здоровья пациента, а не формальными признаками, — уверен он.

Ранее сообщалось, что правительство в 2018 году на 333 млрд рублей увеличит расходы на бесплатную медицинскую помощь. Эти деньги направят в том числе на повышение качества лечения онкологических больных и паллиативную помощь на дому, а также на транспортировку пациентов с почечной недостаточностью от места проживания до больницы.