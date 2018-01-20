Прямой эфир

В РФ появится система распознавания лиц для сдачи экзаменов онлайн

0
Фото: Global Look Press/imagebroker/kati
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России может появиться система распознавания лиц, которая позволит студентам сдавать экзамены в вузы в режиме онлайн, сообщил генеральный директор и основатель компании-разработчика VisionLabs Александр Ханин.

«Вузы с дистанционным образованием могут полностью перевести все процессы в онлайн без тревог о том, что студенты могут мошенничать на тестах или при обучении. Для программ с очным обучением — это возможность перенести процесс сдачи экзаменов, тестов и домашнего задания в онлайн», — приводит слова Ханина «Звезда».

Глава компании отметил, что система распознавания лиц в образовании уже позволила значительно упростить процесс обучения студентов Московского института психоанализа, которым онлайн доступны все учебные материалы, что раньше было невозможно из-за стандартного доступа по паролю. Сейчас же система распознает лица, а значит, предоставляет учебную информацию непосредственно самому студенту.

Ханин также отметил, что система распознавания лиц в будущем даст возможность сдавать экзамены онлайн. Данная система позволяет исключить мошенничества, в которых студенты могут прибегать к помощи третьих лиц для сдачи экзаменов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кабмин выделил почти 10 млрд вузам для повышения их конкурентоспособности
Только 84 вуза РФ полностью выполнили требования к их сайтам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017