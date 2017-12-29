Кабмин выделил почти 10 млрд вузам для повышения их конкурентоспособности

Правительство России утвердило распределение 9,9 млрд рублей в 2018 году между 21 российским вузом для повышения их конкурентоспособности. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Отмечается, что эти средства предоставят трем группам ведущих российских университетов. Точный перечень учебных заведений не приводится.

Первая группа университетов получит по 808,8 млн рублей каждый, вторая — по 471,8 млн рублей, третья — по 134,8 млн рублей.

Ранее 29 декабря стало известно, что правительство выделило 31,6 млрд рублей на лекарственные препараты и специализированные продукты лечебного питания для отдельных категорий граждан.