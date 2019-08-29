Игра в диссер: почему рынок фальшивых диссертаций и дипломов процветает

Британский таблоид Daily Mail опубликовал расследование о кенийских фабриках диссертаций . За прошлый год там будто бы написали 115 тыс. текстов для американских и британских студентов и аспирантов. В России таких фабрик полно , и работают они бесперебойно, несмотря на попытку запрета. Подробности — в материале «Известий».

Кения — страна возможностей

По мнению британских журналистов, курсовые, дипломы и диссертации — многомиллионный рынок в Кении. Растет он в том числе потому, что образованные специалисты не могут найти в стране работу. За написание текстов они тоже поначалу получают гроши — от 50 американских центов за страницу школьного сочинения. Через несколько лет, проявив себя, могут зарабатывать до $2 тыс. за кандидатские диссертации по техническим специальностям.

Создатель одной из таких компаний Джеймс Вайтуту Карури начал писать работы за деньги во время учебы , потом стал нанимать авторов, и бизнес пошел. Сейчас в его фирме, которая располагается в пентхаусе бизнес-центра в Найроби, 15 технических работников, 80 авторов и даже один шеф-повар. У господина Карури несколько автомобилей и особняк в пригороде, похожий на дома в Беверли-Хиллз. У 41% жителей страны нет водопровода.

О-4 Фото: Global Look Press/Nick White

Раскрыть обман невозможно. Важнейшее условие выполнения работы — 100-процентная уникальность и анонимность текстов. Заказчики с исполнителями напрямую не общаются, только через фирму-посредника вроде той, что принадлежит Карури.

Единственное, что власти и университетское сообщество пытаются противопоставить подобному бизнесу, — запретить его рекламу. Это пробуют сделать в Великобритании и уже сделали в Ирландии, Новой Зеландии и Австралии.

Борется с подлогом в науке и крупнейшая онлайн-платежная система PayPal. Она отключает от обслуживания компании, которые замечены в продаже интеллектуальной собственности. Столкнувшись с этим, Джеймс Вайтуту Карури запустил собственную платежную систему Mambo Wallet, через которую теперь получает деньги.

Закон не мешает списывать

В России рекламу курсовых-дипломов-диссертаций тоже запретили. В ноябре 2018 года вступил в силу соответствующий закон. Речь в нем идет именно о рекламе — на улице, в объявлениях, в интернете. За ее размещение фирму могут оштрафовать на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Автор цитаты Дипломы на заказ приравняли к наркотикам, взрывчатке, человеческим органам, сигаретам, зажигалкам и абортам, которые тоже нельзя рекламировать.

Но покупать и продавать учебные и научные тексты можно. Обслуживать сайты, на которых они продаются, тоже. И даже рекламировать эти услуги можно, если удастся доказать, что автор — физическое, а не юридическое лицо. Кроме того, по словам юриста, президента Ассоциации социальных предпринимателей Романа Алехина, «реклама в соцсетях не отслеживается, как и распространение информационных листовок, которые часто раздают студентам около вузов» .

О-3 Один из сайтов, занимающихся продажей дипломных и курсовых работ

При обсуждении закона замминистра просвещения Павел Зенькович говорил о необходимости бороться не только с рекламой, но и с сайтами , предлагающими такие услуги. «Проблема может быть решена тогда, когда уйдет культура списывания. Что касается дополнительных шагов, то мы проработаем с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ вопрос блокировок», — обещал замминистра. Но с тех пор ничего не изменилось.

Сколько стоит не учиться

Единственное, что изменилось с принятием закона, — цены. На первой же странице поисковой выдачи Google можно найти десяток компаний, которые пишут работы на заказ. И не меньше бирж, на которых такие заказы размещают. В июле 2018 года диплом стоил 6–12 тыс. рублей. Сейчас гораздо больше.

Политологу Руслану из Пятигорского государственного университета потребовались секунды, чтобы ответить на объявление, размещенное корреспондентом «Известий» на одной из текстовых бирж. Не такой уж и мертвый месяц для учебы — август.

O-4 Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

Руслан вызвался написать тезисы дипломной работы по теме «Анализ трех прижизненных редакций романа «Вор» Леонида Леонова». За 1,8 тыс. рублей пообещал 75% уникальности текста. 99% уникальности дипломной работы по той же теме Руслан оценил в 36 тыс. рублей. Анна из того же вуза (специалист по иностранным языкам и мировой экономике) предложила сделать всё то же самое уже за 54 тыс. Вероятно, за то, что работы пишет не одна, а вместе с мужем-программистом.

Гораздо сговорчивей и активней оказались авторы на другой площадке. За 20 минут на объявление о дипломной работе откликнулись 14 авторов. За сутки еще шесть.

Меньше всего, 6,5 тыс. рублей, хотел специалист по менеджменту, экономике и финансам, выпустившийся из Северо-Кавказского федерального университета в 2012 году. Пообещал «высокую оригинальность».

Были еще бухгалтер, (7150 рублей), временно безработный физик из МГУ (7,5 тыс. рублей ), врач-интерн (цена по договоренности), обладательница двух высших образований, в том числе по специальности «Юриспруденция» (12 тыс. рублей). И даже (один-единственный) филолог из липецкого педвуза (9160 рублей).

Одной соискательнице тема была «очень знакома», другой «очень хорошо знакома», третьему к тому же интересна, а четвертая и вовсе писала похожую работу.

Самые большие ставки, около 18 тыс. и 20 тыс. рублей, предложили коллективные аккаунты. В портфолио одного из них числилось 822 текста, большей частью по психологии, теории менеджмента и макроэкономике. В описании значилось, что аккаунт принадлежит «небольшой сплоченной команде авторов, с многолетним опытом в написании студенческих работ». Авторская пунктуация сохранена.

О-5 Страница одного из авторов на ресурсе по выполнению работ Фото: a24.biz

Людей, готовых написать диссертацию по теме «Оптимизация работы ГРЭС мощностью до 1000 МВт», оказалось гораздо меньше. За сутки на это предложение, размещенное на двух текстовых аукционах, откликнулись четыре человека: экономист из Хабаровска и три анонима. Один из них владеет девятью языками, в том числе казахским и итальянским. Он и сделал единственную ставку — 76,3 тыс. рублей.

ЕГЭ под ключ

В анкетах некоторых соискателей уточнялось, что они занимаются именно курсовыми-дипломами-диссертациями. И не занимаются помощью в сдаче экзаменов. Консультация во время экзамена через микронаушник — довольно распространенная, но слишком уж низкооплачиваемая услуга. Она стоит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.

Гораздо дороже оплачивается сдача экзамена за человека. Такое происходит в том числе на ЕГЭ, где проверяют паспорта. Каково выполнять такой заказ, «Известиям» рассказала выпускница филологического факультета одного из московских вузов.

Автор цитаты Я писала [ЕГЭ на заказ] два раза, в 2010-м и 2011-м. Это был русский язык. Предложил знакомый аспирант-историк.

Автор цитаты В первый год это еще было более-менее скрытно. Нас, кто писали за детей, было человек 20. Мы приехали гораздо раньше, чем началась организация экзамена. Нас закрыли в аудитории, принесли нам воду, шоколад, и мы отдельно писали.

Автор цитаты А на следующий год они обнаглели настолько, что мы просто заходили в класс и садились на места, где должны были сидеть эти ученики.

Автор цитаты Ты приходишь в школу, тебе учителя дают чужой паспорт, заходишь в аудиторию, там громко спрашивают имя, ты встаешь и говоришь, что это ты. Причем я писала за мальчика. Было произнесено его имя, я говорю: «Да, это я». Никто даже не обернулся.

Автор цитаты Всё это происходило в закрытой школе-интернате. И там, мне кажется, большая часть выпуска сдавала ЕГЭ таким образом. У аспиранта друг заканчивал эту же школу, и у него остались какие-то подвязки с учителями.

Автор цитаты Естественно, был риск. И на второй год на одном из экзаменов уже после русского туда приехала полиция. Были разборки, и я думаю, что в принципе они больше такую схему не проворачивают. Что было после этих разборок, я не знаю.

Автор цитаты Расценки зависели от того, на сколько баллов ты пишешь экзамен. Тебе говорили: «Нужно написать на пятерку, выше 80 баллов». За это платили 20 тыс. рублей. Если тебе говорят: «Сделай несколько ошибок, но напиши хорошо», — то платили уже 10 тыс. рублей. На тройку 6 тыс. стоило.

Небольшие надежды

Юрист Роман Алехин считает, что, несмотря на несовершенство законов, с бизнесом по продаже научных работ и экзаменов надо бороться : «Возможно, стоит разработать критерии такой деятельности и предусмотреть в действующем законодательстве соответствующий запрет». Он признает, что вычислить купленную работу получается не всегда, потому что «различные антиплагиатные программы используют и райтеры».

Сложно не согласиться с Алехиным. Но, возможно, проблема лежит немного глубже. Политологи пишут (и, скорее всего, их покупатели успешно сдают) работы по литературоведению. Экономисты берутся за диссертации по автоматизации производств. А некоторые — к сожалению, авторы этих аккаунтов слишком мало написали о себе — готовы писать и то, и другое по сдельной цене.