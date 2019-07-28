Запасной вход: вузы открывают двери для талантов

У талантливых, но нестандартно мыслящих абитуриентов с недостаточно высокими результатами ЕГЭ появилась возможность поступить на бесплатное отделение при недостатке баллов. В нескольких крупных российских вузах внедрена и расширяется система грантов, позволяющая взять на учебу претендентов, если они не блестяще сдали экзамены, но могут представить какие-либо достижения по выбранной специальности — исследования, удачные проекты или изобретения. Систему грантов для талантливых студентов опробовали Санкт-Петербургский национальный исследовательский Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Московский физико-технический институт (МФТИ), Южный федеральный университет (ЮФУ) и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). Со следующего года она станет доступна поступающим в аспирантуру ДВФУ. Другие вузы страны тоже намерены перенять эту практику. Подробности — в материале «Известий».

Конкурс портфолио

В приемную комиссию Университета ИТМО в этом году поступило около 100 заявок на участие в творческом конкурсе ITMO.STARS. В 2018-м из 70 соискателей победителями стали 14 человек, пояснили «Известиям» в пресс-службе университета.

— По-настоящему талантливые ребята могут недобрать баллы на экзамене потому, что мыслят нешаблонно или просто перенервничали. Мы уверены: способные юноши и девушки заслуживают индивидуального подхода, — сказал начальник отдела профориентации и работы с талантами Университета ИТМО Николай Пшеничный.

Он поделился историей одного из «звездных» абитуриентов: парень блестяще сдал ЕГЭ по информатике, а математику провалил — допустил пару глупых ошибок, в результате чего недотягивал по баллам до бюджетного места. Однако он показал недюжинные способности в IT — его навыки соответствовали третьему курсу. Абитуриента пригласили на собеседование, после которого зачислили на платное отделение за счет средств университета.

абитуриент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Дальневосточном федеральном университете схожая система до сих пор действовала только в магистратуре, но вуз планирует со следующего года ввести такую же практику в аспирантуре. Как рассказал «Известиям» начальник отдела организации приема абитуриентов ДВФУ Михаил Компанец, второй год все будущие магистры поступают по конкурсу портфолио и в прошлом году таким образом зачислили почти 2 тыс. абитуриентов.

В МФТИ перспективные абитуриенты после творческого конкурса и собеседования зачисляются на платное отделение, однако получают гранты, которые покрывают стоимость обучения. В пресс-службе вуза «Известиям» пояснили, что средства выделяются за счет пожертвований выпускников Физтеха. В прошлом году гранты получили около 20 первокурсников. В этой приемной кампании поступило уже более 20 заявок от соискателей.

В Южном федеральном университете меры поддержки талантливых учеников действуют на всех ступенях образовательной программы. С прошлого года абитуриенты бакалавриата могут участвовать в проекте «Капитаны России». Это профориентационный лагерь, по результатам обучения в котором они могут получить грант, покрывающий оплату дальнейшего обучения. В магистратуру можно поступить с помощью портфолио, а в аспирантуре ЮФУ размер гранта обеспечивает не только обучение, но и сопровождение работы над диссертационным исследованием, отметили в пресс-службе образовательного учреждения.

Практика по предоставлению талантливым абитуриентам грантов на обучение заинтересовала и другие вузы. Например, опыт коллег из Университета ИТМО готовы перенять в Томском государственном университете, рассказал проректор по учебной работе Виктор Демин.

ЕГЭ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Такую практику в будущем планируют внедрять и в Уральском федеральном университете, подчеркнула ответственный секретарь приемной комиссии вуза Юлия Воронцова. А в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» система грантов действует пока только на одну специальность — «Бизнес-информатика», однако вуз рассматривает возможность в перспективе внедрять программу поддержки и на других направлениях подготовки, отметил проректор по учебной работе вуза Вадим Петров.

Гений vs стандарт

Единый государственный экзамен не способен выявить потенциал и оценить образ мысли ученика, отмечает руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

— Это как детектор лжи: от учеников требуется ответ в формате «да/нет». Если ребенок мыслит нестандартно, он может дать правильный ответ, который тем не менее будет отличаться от заданного. В последнее время мы видим, что трактовки в ЕГЭ становятся более широкими, но этого не достаточно. Думаю, ведущие вузы уже поняли, что 100 баллов — не гарантия талантов и способности мыслить, — говорит он.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает подобные начинания высших учебных заведений прогрессивными и востребованными. Эксперт отмечает, что «запасные входы» особенно важны, поскольку в ближайшие годы ожидается введение на обязательной основе ЕГЭ по иностранным языкам и это может стать дополнительным препятствием для «нестандартных» учеников.

— К сожалению, ЕГЭ превратился в самостоятельную дисциплину — как минимум полгода в 11-м классе ученики тратят на изучение этой системы и методов ее прохождения. Высокие баллы не всегда говорят о глубоком знании предмета. Более того, известны случаи, когда дети, свободно владеющие иностранным языком, получали на экзамене не очень хороший результат, — подчеркнула она.

При этом, по словам эксперта, поступившие по творческому конкурсу не должны отбирать места у тех, кто получил высокие баллы по ЕГЭ. Ведь если приоритет будет отдаваться именно таким абитуриентам, то школьники, которые хорошо учились, но ничего не изобрели, окажутся в затруднительном положении. По мнению Ирины Волынец, стоит расширять возможности для получения бесплатного высшего образования, а не заменять один способ поступления другим.

ЕГЭ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Профессор Высшей школы экономики и один из разработчиков единого государственного экзамена Виктор Болотов также поддерживает внедрение альтернативных механизмов поступления для особо талантливых школьников.

— Вопреки распространенному мнению для успешной сдачи ЕГЭ нужна не только хорошая память — сложные задания в последней части требуют глубоких знаний, умения анализировать. Тем не менее есть очень талантливые ученики, которым не повезло с педагогом или которые мыслят настолько нестандартно, что не укладываются в систему. Это скорее исключение — но всё же они есть, — сказал он.