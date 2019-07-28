Запасной вход: вузы открывают двери для талантов
У талантливых, но нестандартно мыслящих абитуриентов с недостаточно высокими результатами ЕГЭ появилась возможность поступить на бесплатное отделение при недостатке баллов. В нескольких крупных российских вузах внедрена и расширяется система грантов, позволяющая взять на учебу претендентов, если они не блестяще сдали экзамены, но могут представить какие-либо достижения по выбранной специальности — исследования, удачные проекты или изобретения. Систему грантов для талантливых студентов опробовали Санкт-Петербургский национальный исследовательский Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Московский физико-технический институт (МФТИ), Южный федеральный университет (ЮФУ) и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). Со следующего года она станет доступна поступающим в аспирантуру ДВФУ. Другие вузы страны тоже намерены перенять эту практику. Подробности — в материале «Известий».
Конкурс портфолио
В приемную комиссию Университета ИТМО в этом году поступило около 100 заявок на участие в творческом конкурсе ITMO.STARS. В 2018-м из 70 соискателей победителями стали 14 человек, пояснили «Известиям» в пресс-службе университета.
— По-настоящему талантливые ребята могут недобрать баллы на экзамене потому, что мыслят нешаблонно или просто перенервничали. Мы уверены: способные юноши и девушки заслуживают индивидуального подхода, — сказал начальник отдела профориентации и работы с талантами Университета ИТМО Николай Пшеничный.
Он поделился историей одного из «звездных» абитуриентов: парень блестяще сдал ЕГЭ по информатике, а математику провалил — допустил пару глупых ошибок, в результате чего недотягивал по баллам до бюджетного места. Однако он показал недюжинные способности в IT — его навыки соответствовали третьему курсу. Абитуриента пригласили на собеседование, после которого зачислили на платное отделение за счет средств университета.
В Дальневосточном федеральном университете схожая система до сих пор действовала только в магистратуре, но вуз планирует со следующего года ввести такую же практику в аспирантуре. Как рассказал «Известиям» начальник отдела организации приема абитуриентов ДВФУ Михаил Компанец, второй год все будущие магистры поступают по конкурсу портфолио и в прошлом году таким образом зачислили почти 2 тыс. абитуриентов.
В МФТИ перспективные абитуриенты после творческого конкурса и собеседования зачисляются на платное отделение, однако получают гранты, которые покрывают стоимость обучения. В пресс-службе вуза «Известиям» пояснили, что средства выделяются за счет пожертвований выпускников Физтеха. В прошлом году гранты получили около 20 первокурсников. В этой приемной кампании поступило уже более 20 заявок от соискателей.
В Южном федеральном университете меры поддержки талантливых учеников действуют на всех ступенях образовательной программы. С прошлого года абитуриенты бакалавриата могут участвовать в проекте «Капитаны России». Это профориентационный лагерь, по результатам обучения в котором они могут получить грант, покрывающий оплату дальнейшего обучения. В магистратуру можно поступить с помощью портфолио, а в аспирантуре ЮФУ размер гранта обеспечивает не только обучение, но и сопровождение работы над диссертационным исследованием, отметили в пресс-службе образовательного учреждения.
Практика по предоставлению талантливым абитуриентам грантов на обучение заинтересовала и другие вузы. Например, опыт коллег из Университета ИТМО готовы перенять в Томском государственном университете, рассказал проректор по учебной работе Виктор Демин.
Такую практику в будущем планируют внедрять и в Уральском федеральном университете, подчеркнула ответственный секретарь приемной комиссии вуза Юлия Воронцова. А в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» система грантов действует пока только на одну специальность — «Бизнес-информатика», однако вуз рассматривает возможность в перспективе внедрять программу поддержки и на других направлениях подготовки, отметил проректор по учебной работе вуза Вадим Петров.
Гений vs стандарт
Единый государственный экзамен не способен выявить потенциал и оценить образ мысли ученика, отмечает руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков.
— Это как детектор лжи: от учеников требуется ответ в формате «да/нет». Если ребенок мыслит нестандартно, он может дать правильный ответ, который тем не менее будет отличаться от заданного. В последнее время мы видим, что трактовки в ЕГЭ становятся более широкими, но этого не достаточно. Думаю, ведущие вузы уже поняли, что 100 баллов — не гарантия талантов и способности мыслить, — говорит он.
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает подобные начинания высших учебных заведений прогрессивными и востребованными. Эксперт отмечает, что «запасные входы» особенно важны, поскольку в ближайшие годы ожидается введение на обязательной основе ЕГЭ по иностранным языкам и это может стать дополнительным препятствием для «нестандартных» учеников.
— К сожалению, ЕГЭ превратился в самостоятельную дисциплину — как минимум полгода в 11-м классе ученики тратят на изучение этой системы и методов ее прохождения. Высокие баллы не всегда говорят о глубоком знании предмета. Более того, известны случаи, когда дети, свободно владеющие иностранным языком, получали на экзамене не очень хороший результат, — подчеркнула она.
При этом, по словам эксперта, поступившие по творческому конкурсу не должны отбирать места у тех, кто получил высокие баллы по ЕГЭ. Ведь если приоритет будет отдаваться именно таким абитуриентам, то школьники, которые хорошо учились, но ничего не изобрели, окажутся в затруднительном положении. По мнению Ирины Волынец, стоит расширять возможности для получения бесплатного высшего образования, а не заменять один способ поступления другим.
Профессор Высшей школы экономики и один из разработчиков единого государственного экзамена Виктор Болотов также поддерживает внедрение альтернативных механизмов поступления для особо талантливых школьников.
— Вопреки распространенному мнению для успешной сдачи ЕГЭ нужна не только хорошая память — сложные задания в последней части требуют глубоких знаний, умения анализировать. Тем не менее есть очень талантливые ученики, которым не повезло с педагогом или которые мыслят настолько нестандартно, что не укладываются в систему. Это скорее исключение — но всё же они есть, — сказал он.
Виктор Болотов отметил, что комиссии вуза, внедряющего альтернативный способ поступления, придется тщательно проверять подлинность представленных достижений. Иными словами, нужно будет убедиться, что абитуриент сам выполнил исследование или сделал разработку, а не позаимствовал ее у старших и более опытных товарищей.