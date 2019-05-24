Универ для чемпиона: олимпиадники выбрали лучшие вузы страны

В число выпускников-счастливчиков, которые смогут поступить в вузы без экзаменов, в 2019 году войдут победители и призеры Всероссийской олимпиады. Победу в заключительном этапе состязаний минувший учебный год принес 370 школьникам, а в призеры попали более 1,8 тыс. подростков. Год назад правом поступления в университет без экзаменов воспользовались более 5 тыс. абитуриентов. «Известия» пообщались с выпускниками-олимпиадниками и узнали, какие учебные заведения они для себя выбрали.

В вуз без экзаменов

В эти дни в школах России звучит последний звонок. Официальная дата мероприятия — 25 мая, но фактически оно проводится всю предпоследнюю неделю месяца.

Последний звонок — событие скорее символическое, ведь после него подростки продолжают сдавать экзамены. Но уроков и домашних заданий больше не будет, одноклассники превращаются в просто друзей и дальше каждый будет работать на собственный результат. А это уже взрослая жизнь. После окончания 2018/19 учебного года, по данным Рособрнадзора, в нее вступят 662 тыс. выпускников 11-х классов.

Это больше, чем год назад: в прошлом году школы окончили 645 тыс. человек. В Рособрнадзоре «Известиям» рассказали, что из выпускников прошлого года более 460 тыс. были зачислены на обучение по программам бакалавриата и специалитета.

При этом, как уточнили в Миннауки и высшего образования, более 5 тыс. человек были приняты на очную форму обучения без экзаменов. Это победители Всероссийской олимпиады и Олимпиады российского совета олимпиад школьников.

По данным Минпросвещения, в этом году в заключительном этапе олимпиады победили около 370 человек, а более 1,8 тыс. стали ее призерами. Все они получают возможность выбрать для себя любой вуз по профилю, соответствующему предмету олимпиады.

Мыслить категориями языка

Выпускница пермской школы № 12 с углубленным изучением немецкого языка Дарья Селянкина дважды побеждала во Всероссийской олимпиаде — в нынешнем и в прошлом году. Оба раза — по немецкому языку.

— Изучение немецкого для меня выбрали родители, но это был один из лучших выборов в моей жизни, — рассказала Дарья «Известиям». — Когда я впервые оказалась в Германии, осознала, насколько это красивый и структурированный язык. Я влюбилась в него и начала изучать всерьез. И в результате смогла победить во Всероссийской олимпиаде.

Дарья очень благодарна своей школьной учительнице Ольге Борисовне Меркурьевой, которая не только помогла ей увлечься немецким, но и заразила желанием научить этому других.

Фото: из семейного архива Дарья Селянкина

— Ольга Борисовна чувствует язык по-особому, на эмоционально-интеллектуальном уровне. Она погружает нас в язык настолько, что мы не просто думаем, как выстроить предложение, а начинаем мыслить категориями языка, – рассказала выпускница.

По словам Дарьи, знание немецкого сильно изменило ее жизнь.

— Я попала в программу помощников учителей русского языка PAD (Pädagogischer Austauschdienst) и провела в Германии целый месяц в интернациональной группе. Познакомилась с людьми со всех уголков мира, и сейчас поддерживаю эти контакты. Это был для меня бесценный опыт, — отметила она.

Дарья намерена поступить в Санкт-Петербургский государственный университет, где будет изучать методику и теорию преподавания иностранных языков. Она хочет стать таким же педагогом, как и ее учительница немецкого.

Последний звонок выпускница уже отпраздновала — в ее школе он прошел 22 мая.

— Было море эмоций, ведь близкие тебе люди остаются, а ты уезжаешь. Но связь со школой не пропадет никогда, — уверена она.

Наставник по географии

Георгий Суспицын оканчивает 11-й класс школы № 5 города Магнитогорска в Челябинской области. В этом году он стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по географии, а в прошлом попал в число ее призеров.

Географией Георгий увлекся постепенно. В начальных классах ему нравился «Окружающий мир». А в шестом географию начала вести Елена Павловна Давыдова, которая и помогла молодому человеку увидеть многогранность предмета.

— Мне понравилось, что эта наука комплексно изучает жизнь: и природу, и социально-экономические явления, — рассказал Георгий. — И очень подстегнула к ее изучению увлеченность Елены Павловны. Она активный человек, следила за новостями в науке, участвовала в различных конференциях, профессионально занималась олимпиадниками.

Фото: из семейного архива Георгий Суспицын

Свою учительницу молодой человек называет наставником.

Победа в олимпиаде дала Георгию возможность выбрать лучшие вузы страны: например, Московский или Санкт-Петербургский государственные университет. Вернее, он уже выбрал, но пока не говорит, какой именно.

Последний звонок прозвучал для одиннадцатиклассников школы №5 23 мая. По словам Георгия, прощаться со школой грустно, но «впереди будет много интересного».

Планета биологии

Одиннадцатиклассник Евгений Егоров оканчивает Инженерный лицей Новосибирского государственного технического университета. Он победил в этом году во Всероссийской олимпиаде по биологии.

Евгений рассказал «Известиям», что увлекся этим предметом в десятом классе. А успеха тоже достиг благодаря энергии и харизме своего учителя. Правда, не школьного. Анастасия Дмитриевна Дубинина преподает в центре олимпиадной подготовки «Планета — Изумрудный город». Туда Евгений записался из-за «пассивного», как он выразился, интереса к биологии, а усилиями учительницы он превратился в активный.

Фото: из семейного архива Евгений Егоров

Молодой человек в десятом классе тоже участвовал в олимпиаде по биологии, но не прошел на заключительный этап. Однако уже тогда решил связать свое будущее с этой наукой, поэтому стал много и серьезно готовиться. Победа в олимпиаде дала ему возможность учиться в вузе своей мечты — в МГУ.

— Это один из лучших вузов страны, с хорошей материальной базой, лабораториями, программой обучения, — отметил Евгений. — Мне хотелось бы заниматься механизмами возникновения раковых опухолей. Я думаю, что это невероятно перспективно и очень интересно.

Он очень благодарен учебному заведению за хорошую математическую и физическую базу. Последний звонок для выпускников прозвучит в лицее 25 мая.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам. В 2018/19 году в ней приняли участие примерно 6,2 млн человек. До заключительного этапа дошли больше пяти тысяч школьников.