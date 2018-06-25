С будущей профессией определились меньше трети выпускников

Большинство подростков не могут твердо ответить на вопрос, какую профессию они хотят получить. Лишь каждый третий выпускник этого года и ближайших лет знает, чем он планирует заниматься, причем только половина из определившихся благодарны за это школе. Отдельные регионы развивают системы профориентации подростков, но в масштабах страны проблема пока не решена. Эксперты указывают, что если молодой человек покидает школу, не выбрав профессию, это создает проблемы и ему самому, и вузам, и работодателям.

Лишь около трети подростков (31%) в возрасте от 14 до 17 лет твердо определились с выбором будущей профессии, показало исследование аналитического центра НАФИ. Большинство выпускников этого года и ближайших лет рассматривают несколько вариантов профессионального развития — таких 54%. Не определились с выбором 15% опрошенных.

Более половины из тех, кто в той или иной степени принял решение (53%), считают, что школа не помогла им сделать этот выбор, 23% затруднились ответить.

Такая ситуация обусловлена многими факторами, считает руководитель направления HR-исследований НАФИ Людмила Спиридонова. Среди них — недостаток квалифицированных специалистов по профориентации и отсутствие целостной системы сопровождения профессионального самоопределения подростков.

Только четверть из определившихся подростков (24%), опрошенных НАФИ, полагают, что с выбором профессии им помогли в школе. Главное, что выделили ребята, — углубленное изучение отдельных предметов (об этом сказали 47% из тех, кто определился благодаря школе), факультативные занятия и кружки (30%), встречи с представителями профессий (30%). Молодые люди также сочли полезными рекомендации психолога (25%), экскурсии на предприятия потенциальных работодателей (21%) и выступления представителей вузов (23%).

Исследование НАФИ было проведено в 191 населенном пункте в восьми федеральных округах.

Доля выпускников, которые выбирают свой жизненный путь благодаря школе, даже меньше, чем показали результаты исследования, уверена член НП «Эксперты рынка труда» Виктория Пятница. Ведь даже те, кто уже определился, после вуза могут пойти работать не по специальности.

По словам эксперта, одна из проблем в сфере профориентации — несовершенство законодательной базы.

— Например, по нынешним правилам сейчас работодатель даже при большом желании не может взять на стажировку или производственную практику школьников. Максимум — экскурсия по предприятию и рассказ о нем, — отметила Виктория Пятница.

В советские времена школьники получали представления о разных профессиях в рамках учебных дисциплин. Но с тех пор появилось множество новых специальностей, которые никак не упоминаются на уроках, рассказала «Известиям» сотрудник департамента развития новых форм образования АСИ Светлана Решетникова.

— В обычной школе нет профориентации, поставленной на системную основу, — отметила она. — В отдельных учебных заведениях проводят эту работу в рамках дополнительного образования. Надо переносить это и в основную программу. Решить проблему может государство, если все школьники будут иметь возможность проходить тестирование на профориентацию.

Также эксперт предложила интегрировать в школьную программу информацию о профессиях — например, на курсах по финансовой грамотности можно рассказывать об экономических специальностях.

Если в школе молодому человеку не помогли с выбором, это потом становится проблемой университета, а часто и будущих работодателей, уверена директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

— У многих ребят к окончанию бакалавриата наступает психологический кризис: они понимают, что пошли не туда, по настоянию родителей, в то время как им хотелось бы работать по другой профессии. И им надо менять свои интересы и жизненную стратегию, а в университете, где они учатся, возникает недобор в магистратуру, — рассказала эксперт.

Она отметила, что современная российская школа не воспитывает в учениках такие качества, как самостоятельность, умение делать выбор и принимать ответственные решения.

Сейчас вопросами профориентации занимаются в основном на уровне регионов, и многое зависит от решений местных администраций. К примеру, в Москве развивают предпрофессиональные классы. Среди них — инженерные, медицинские, кадетские и академические, рассказывал ранее в интервью «Известиям» глава столичного департамента образования Исаак Калина.

В Минобрнауки (сейчас находится на стадии разделения на Минпросвещения и Министерство высшего образования и науки) оперативно не ответили на вопрос «Известий», какие меры ведомство будет принимать для улучшения ситуации.