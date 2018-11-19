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МГУ стал самым популярным вузом среди призеров олимпиад

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В 2017 году большинство победителей и призеров олимпиад выбрали для поступления Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Их общее число составило 1148 человек, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

Для сравнения ведомство приводит показатели за 2014 год, когда вуз также был признан самым востребованным (1325 человек).

Второе место в списке занял Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (1102 человека — 2017 год, 1011 человек — 2014 год). На третьем оказался Московский физико-технический институт (506 человек — 2017 год, 684 человека — 2014 год).

Всего число победителей и призеров олимпиад в 2017 году составило 6,4 тыс. человек, а в 2014 году — 7,9 тыс. человек.

15 ноября сообщалось, что МГУ им. М. В. Ломоносова вошел в рейтинг лучших вузов мира по устройству выпускников. В список, основанный на мнении работодателей из 22 стран мира, попали 150 высших учебных заведений. В конце октября университет также был включен во всемирный рейтинг вузов U.S. News Best Global Universities 2019. МГУ занял 275 строчку, пишет «Газета.ру».

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