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В Москву, учиться: 2 тыс. украинцев поступали на бюджет в вузы РФ

В 2018/19 учебном году Россия расширила квоту для абитуриентов из Украины
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Фото: ТАСС/Интерпресс/Каравашкин Павел
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На бюджетные места в российских вузах в нынешнем учебном году претендовали почти две тыс. украинских абитуриентов. Квота для граждан соседней страны на 2018/19 год была увеличена в связи с растущим на Украине интересом к российскому образованию. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Россотрудничества. В ведомстве отметили, что одним из наиболее популярных направлений стало «Языкознание и литературоведение», а самым востребованным вузом оказался Санкт-Петербургский госуниверситет.

Интерес украинских абитуриентов к получению высшего образования в РФ растет с каждым годом. Если в 2017-м году для граждан Украины было выделено 474 бюджетных места, то в ходе планирования отборочной кампании 2018/19 учебного года в отношении Украины квота составит 505 человек, пояснили в Россотрудничестве. 

— В ходе кампании 2018/19 учебного года гражданами Украины было подано 1939 заявок на обучение, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. — Согласно заявкам, наиболее привлекательными для граждан Украины являются российские образовательные организации — Санкт-Петербургский государственный университет (429 заявок), Российский университет дружбы народов (298), Южный федеральный университет (223), Белгородский государственный национальный исследовательский университет (219) и Высшая школа экономики (198).

В Россотрудничестве добавили, что наиболее привлекательными специальностями и направлениями подготовки в нынешнем году стали «Экономика и управление» (211 заявок), «Клиническая медицина» (162), «Языкознание и литературоведение» (125), «Юриспруденция» (109), а также «Информатика и вычислительная техника» (93).

Для многих украинцев русский язык является родным и им проще получать образование на нем, отметил в беседе с «Известиями» замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Эта проблема особенно обострилась на фоне борьбы официального Киева с русским языком, активно начавшейся после госпереворота 2014 года.

— Кроме того, у некоторых в России родственники и им, конечно, проще адаптироваться здесь, чем в странах Европейского союза. Также надо понимать, что уровень российских вузов значительно выше, чем на Украине, -— подчеркнул депутат. — И никаким политическим маргиналам не удастся разрушить братские отношения между нашими народами.

Молодые украинцы из-за отсутствия перспектив устроиться на работу часто вынуждены искать себя за границей, считает депутат Верховной рады Татьяна Бахтеева. По мнению парламентария, нынешние власти не могут переломить ситуацию и вывести экономику из кризиса. Большинство уезжают учиться и работать в Россию, а также в Польшу, Чехию и другие страны ЕС. Согласно статистике, уточнила в беседе с «Известиями» Татьяна Бахтеева, каждый 12-й украинец уезжает в РФ на заработки, поэтому неудивительно, что молодежь сразу после окончания школы стремится получить высшее образование в соседней стране.

Из-за реформы образования, которую проводят нынешние киевские власти, «искореняется научный потенциал государства», ранее отмечал депутат Верховной рады Евгений Мураев. По его словам, «дети выезжают в соседние государства, чтобы оставаться конкурентоспособными и перспективными». Самым скандальным моментом  образовательной реформы стал переход обучения в стране на украинский. Учитывая, что Украина — полиэтническое государство, наступление на языки нацменьшинств, в первую очередь на русский, вынуждает граждан искать пристанище за рубежом.

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