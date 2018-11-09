Возбуждено дело по факту смерти студента в аудитории вуза в Ростовской области

Следственные органы Ростовской области возбудили уголовное дело после смерти студента в аудитории вуза города Шахты Ростовской области. Следствие ведется по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сказано в сообщении на сайте регионального СК 9 ноября.

Трагедия произошло 4 октября, 18-летний студент пришел в аудиторию на занятия, где его состояние здоровья резко ухудшилось. Молодой человек упал, потерял сознание и скончался до приезда скорой помощи.

Уголовное дело возбудили по итогам проверки, в настоящее время проводятся следственные действия, отмечает «Газета.ру».

8 ноября на учащихся школы в Новосибирске упали шкафы прямо во время урока в пятом классе. Инцидент произошел в учебном заведении № 82 на занятии по технологии.