Предварительная оценка

Дарья Платонова, заведующая проектно-учебной лабораторией «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ:

По данным мониторинга экономики образования НИУ ВШЭ, в 2007 году четверть руководителей вузов считали, что уровень подготовки абитуриентов снизился, 12% — что, наоборот, повысился. В последние годы оценка руководителями вузов подготовки абитуриентов более позитивна: более 32% полагают, что уровень знаний абитуриентов растет. Самый простой и достоверный способ — проанализировать данные качества приема, а именно — средний балл ЕГЭ поступающих в вузы. В последние годы мы наблюдаем постепенный рост: сейчас средний балл — 65,3, что на 3 балла выше, чем в 2011 году. Растет и доля отличников, поступающих в вузы, которые показывают баллы ЕГЭ выше 70. За шесть лет доля вузов, принимающих более 50% отличников на бюджет, выросла с 24 до 39%, а принимающих более 50% троечников — снизилась с 22,4 до 16,5% в 2011–2017 годах.

Сергей Мясоедов, проректор РАНХиГС, директор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС:

Сама постановка вопроса меня настораживает, потому что после ответа на него в СМИ начинаются стоны о том, что мы загубили замечательную систему советского высшего образования. Правда, советских специалистов по большинству профессий нигде в мире не признавали, кроме математиков, физиков, химиков и биологов. Надо говорить о перспективах и стараться оценить интересные тенденции в высшем образовании. Также необходимо обсуждать, что нужно сделать, чтобы наше высшее образование вывело молодежь на высокий уровень, а не сравнивать нынешнее образование с замшелым советским, когда мы заучивали наизусть Дениса Фонвизина и держали огромное количество исторических дат в голове. С моей точки зрения, молодежь поколения Z стала умнее и предприимчивее. Да, можно пожаловаться, что она с трудом читает больше двухтрех страниц текста подряд и классиков XIX века, не любит бумажные книги, не вылезает из айфонов и компьютеров. Но я вижу, что у нас очень сильная молодежь, особенно в ведущих элитных вузах, где вновь существуют более чем высокие конкурсы. Вузы должны выйти с ними на контакт и встроиться в новые потребности молодых, так как именно они являются клиентами вузов, а значит, правда на их стороне. Известный факт: лучшие программисты — россияне и жители Индии. На олимпиадах по математике и шахматам по-прежнему побеждают россияне. И на всевозможных международных конкурсах, где нужны предпринимательство, предприимчивость, гибкость мышления, побеждают россияне. Давайте гордиться нашей молодежью, встраиваться в ее тренд и поддерживать ее.

Лилия Кирьянова, проректор по внешним связям Национального исследовательского Томского политехнического университета (ТПУ):

ТПУ отмечает последовательный рост уровня подготовки абитуриентов. Это обусловлено системной работой по выявлению талантливых выпускников школ, привлечению их для поступления в вуз, а также высоким минимальным порогом ЕГЭ, установленным для поступающих в ТПУ. Итогом этой работы стало увеличение среднего балла ЕГЭ поступивших на первый курс до 77,57 в 2017 году (в 2016-м — 76,7). Более 3% поступивших, это 279 человек, были приняты по результатам олимпиад. Число стобалльников в 2017 году составило 18 человек.

Юлия Косарева, директор Центра развития карьеры РЭУ им. Г.В. Плеханова:

Уровень подготовки абитуриентов растет с каждым годом. К нам поступают ребята с достаточно высокими баллами ЕГЭ, и в процессе учебы они подтверждают свои знания. Радует также и то, что к выбору вуза и профессии они подходят уже более осознанно, чем это было несколько лет назад.

Елена Разинкина, проректор по образовательной деятельности ФГАОУ «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»:

По сравнению с предыдущими годами в 2017 году средний балл результатов ЕГЭ и вступительных испытаний абитуриентов, поступивших в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого вырос практически по всем направлениям подготовки. Если средний балл вступительных испытаний принимать за критерий уровня подготовки абитуриентов, то можно сказать: в СПбПУ поступают мотивированные и подготовленные к трудностям будущие студенты университета. Большинство зачисленных абитуриентов успешно адаптируются к освоению программ высшего образования в качестве студентов-первокурсников. Отчисление студентов первого курса составляет менее 10% и практически не меняется в последние годы.