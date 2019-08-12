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Студентов российских вузов начнет отчислять искусственный интеллект

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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В 2021 году студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта. Об этом сообщил директор Центра EdCrunch University НИТУ «МИСиС» Нурлан Киясов.

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Сервис сможет вычислять учащихся с низкой успеваемостью на основании данных цифрового следа студентов, а также станет оценивать их активность на лекциях, поведение и участие в общественной жизни.

После этого искусственный интеллект посоветует руководству вуза действия в отношении студента. Может быть предложено поощрить учащегося, отправить его на дополнительные курсы, активнее спрашивать или отчислить.

При этом рекомендации сервиса не будут обязательными к исполнению и окончательное решение о судьбе учащегося примет деканат.

По словам Киясова, такой метод позволит исключить предвзятое отношение со стороны педагогов, пишет «РИА Новости». Тестирование системы начнется в нескольких вузах уже в этом году. В 2021 году начнут действовать опытные образцы.

Эксперты полагают, что внедрение искусственного интеллекта позволит снизить процент отчисляемых студентов.

6 августа Министерство науки и высшего образования России предложило снизить требования к оценке вузов, при этом оценивать учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга решили жестче других регионов.

Кроме того, в Госдуме призвали увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%.

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