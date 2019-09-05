Дитрих призвал ФАС оценить завышенную стоимость авиакеросина на Дальнем Востоке

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России стоит обратить внимание на завышенную цену авиакеросина в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и на Сахалине, заявил журналистам в четверг, 5 сентября, глава Минтранса РФ Евгений Дитрих на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он напомнил о своем недавнем визите в Сахалинскую область и отметил, что местная стоимость авиакеросина иногда превышает среднероссийскую.

«Думаю, что здесь антимонопольной службе, конечно, нужно тоже повнимательнее присмотреться к этим сигналам», — цитирует министра ТАСС. «То есть, коллеги из авиакомпаний, которые здесь летают — это «Аврора» в основном — и осуществляют большое количество региональных перевозок заявляют о том, что до 60 тысяч рублей за тонну доходит стоимость авиакеросина в некоторых регионах здесь на Дальнем Востоке», — пояснил Дитрих.

Ранее в четверг стало известно, что Минтранс России начал обсуждение механизма по стимулирующим мерам для летающих на Дальний Восток авиакомпаний.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проводится во Владивостоке ежегодно с 2015 года. Его цель — содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 2019 году юбилейный, пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.