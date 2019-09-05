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Путин в шутку сравнил рождаемость в Чечне и Японии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин пошутил, комментируя слова японского премьер-министра Синдзо Абэ о том, что 75-летние люди в Японии ходят с такой скоростью, с какой раньше двигались 65-летние.

«Синдзо [Абэ] говорил о том, что в Японии начали быстрее ходить. У нас в Чечне и Дагестане ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию», — пошутил российский президент на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября.

Таким образом Путин ответил на вопрос журналистов о протестах молодежи, связанных с предстоящими выборами в Мосгордуму. По словам президента, для государства намного полезнее, если молодые люди занимаются более созидательными процессами, в частности увеличением рождаемости в стране.

В 2019 году юбилейный, пятый, Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

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