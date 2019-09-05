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Путин пошутил про предельный возраст для президента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин пошутил в ответ на слова премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, который рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет. Встреча политиков прошла в четверг, 5 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ)

«Я пока не дотягиваю», — пошутил Путин.

Как отмечает «Газета.ру», премьер-министру Малайзии (высшая политическая должность в стране) Мохамаду 94 года, президенту России — 66 лет.

В 2019 году юбилейный, пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

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