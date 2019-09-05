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Путин заявил о реконструкции на Дальнем Востоке 40 аэропортов до 2024 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что до 2024 года на Дальнем Востоке реконструируют 40 аэропортов. Об этом в четверг, 5 сентября, пишет ТАСС.

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«Думаю, было бы правильно, что авиакомпании, которые готовы расширять свое присутствие на Дальнем Востоке, проводить ответственную и разумную ценовую политику, получили бы преимущественный доступ к перевозкам по другим, наиболее выгодным направлениям и маршрутам», — добавил глава государства.

Путин отметил, что обсуждал это предложение с министром транспорта Евгением Дитрихом. По его словам, это не рыночные меры, но они оправданы конкретно для Дальнего Востока.

Ранее в четверг Путин предложил создать на Дальнем Востоке медицинский кластер, в котором будут представлены филиалы иностранных клиник. По его словам, все нюансы должны быть тщательно проработаны заинтересованными ведомствами правительства и прежде всего Министерством здравоохранения РФ.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проводится во Владивостоке ежегодно с 2015 года. Его цель — содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 2019 году юбилейный, пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

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