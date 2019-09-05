Путин заявил о реконструкции на Дальнем Востоке 40 аэропортов до 2024 года
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что до 2024 года на Дальнем Востоке реконструируют 40 аэропортов. Об этом в четверг, 5 сентября, пишет ТАСС.
«Думаю, было бы правильно, что авиакомпании, которые готовы расширять свое присутствие на Дальнем Востоке, проводить ответственную и разумную ценовую политику, получили бы преимущественный доступ к перевозкам по другим, наиболее выгодным направлениям и маршрутам», — добавил глава государства.
Путин отметил, что обсуждал это предложение с министром транспорта Евгением Дитрихом. По его словам, это не рыночные меры, но они оправданы конкретно для Дальнего Востока.
Ранее в четверг Путин предложил создать на Дальнем Востоке медицинский кластер, в котором будут представлены филиалы иностранных клиник. По его словам, все нюансы должны быть тщательно проработаны заинтересованными ведомствами правительства и прежде всего Министерством здравоохранения РФ.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проводится во Владивостоке ежегодно с 2015 года. Его цель — содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В 2019 году юбилейный, пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.