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Путин предложил создать на Дальнем Востоке медицинский кластер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин предложил создать на Дальнем Востоке медицинский кластер, в котором будут представлены филиалы иностранных клиник. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает ТАСС.

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«Разумеется, этот кластер должен функционировать в рамках российской юрисдикции, все нюансы должны быть тщательно проработаны заинтересованными ведомствами правительства и прежде всего Министерством здравоохранения РФ», — добавил глава государства.

Ранее в четверг Путин объявил о запуске специальной ипотечной программы для молодых семей на Дальнем Востоке с 2019 года. Им предоставят кредит на жилье со ставкой 2% годовых сроком на пять лет, заявил российский лидер на Восточном экономическом форуме. Как пояснил глава государства, данный вопрос он обсудил накануне с руководителями регионов.

Как подчеркнул глава государства, Дальний Восток — это молодой регион с хорошим демографическим потенциалом, который важно сохранить и приумножить. По его словам, суммарный коэффициент рождаемости в ДФО выше среднероссийского: на 8,5 млн жителей приходится почти 1,5 млн представителей молодежи — школьников, учащихся колледжей и студентов.

4 сентября Путин назвал придурками людей, которые считают, что Дальний Восток является обузой для России. Таким образом он отреагировал на слова главы Якутии Айсена Николаева, который заявил, что в прошлом многие считали регион балластом.

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