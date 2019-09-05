Молодым семьям в ДФО выдадут ипотеку под 2%

Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске специальной ипотечной программы для молодых семей на Дальнем Востоке с 2019 года. Им предоставят кредит на жилье со ставкой 2% годовых сроком на пять лет, заявил российский лидер на Восточном экономическом форуме в четверг, 5 сентября.

Как пояснил глава государства, данный вопрос он обсудил накануне с руководителями регионов.

«Прежде всего нам необходимо значительно повысить объемы строительства современного жилья, причем оно должно быть максимально доступным», — добавил Путин, его слова приводит «Интерфакс».

Как подчеркнул политик, Дальний Восток — это молодой регион с хорошим демографическим потенциалом, который важно сохранить и приумножить. По его словам, суммарный коэффициент рождаемости в ДФО выше среднероссийского: на 8,5 млн жителей приходится почти 1,5 млн представителей молодежи — школьников, учащихся колледжей и студентов.

«Молодая семья» — это государственная программа обеспечения комфортным и доступным жильем граждан России, ее срок действия продлен до 2025 года. Государство предоставляет возможность рассчитывать на предоставление льгот и гарантий.

С 1 января 2018 года под действие программы попадают россияне до 35 лет, без детей или с одним и более детьми (в этом случае один супруг может иметь гражданство другой страны), а также неполные семьи с детьми.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.