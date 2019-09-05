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Путин и Абэ подтвердили старт пилотного проекта по туризму на Курилах в октябре

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердили сроки запуска пилотного проекта по туризму на Курилах. Об этом сообщило агентство «Киодо».

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Главы государств заявили о продвижении вперед с проведением совместных экономических мероприятий на островах. «Я приветствую тот факт, что наше соглашение неуклонно выполняется», — сказал Абэ до начала встречи, проходившей в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Со своей стороны Владимир Путин отметил стабильное и активное развитие двусторонних отношений. В ходе дальнейших переговоров с Абэ они обсудят нынешнее состояние дел и наметят дальнейшие шаги, добавил российский лидер.

29 июня в ходе переговоров в Осаке Путин и Абэ обсудили возможность заключения мирного договора между Россией и Японией, а также развитие совместных проектов на четырех Курильских островах. Кроме того, лидеры двух стран уделили особое внимание вопросам урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

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