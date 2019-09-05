Путин отметил вклад Китая в экономику Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин отметил вклад Пекина в экономику Дальнего Востока и совпадение геополитических интересов России и Китая.

По словам российского лидера, китайские партнеры — самые крупные инвесторы в экономику региона. Также он указал на совпадение геополитических интересов двух государств. Страны занимаются в этом направлении конкретной работой и уверенно идут вперед, отметил глава государства в четверг, 5 сентября, на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Ху Чуньхуа на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Активно работаем над укреплением международных институтов и систем безопасности. Сотрудничаем в военной сфере и активно согласовываем наши позиции на международной арене», — цитирует Путина ТАСС.

Президент России попросил передать привет председателю КНР Си Цзиньпину.

Со своей стороны вице-премьер Госсовета передал Путину привет от лидера КНР и отметил, что обе стороны уделяют большое внимание поставкам сельхозпродукции в Китай. Существуют и другие точки роста в сфере экономического сотрудничества, отметил он.

Ранее в четверг министр иностранных дел Сергей Лавров отверг мнение некоторых экспертов о том, что при сближении Москвы и Пекина Китай стал «старшим братом» России. Москва неоднократно подчеркивала и документально, и на практике, что готова выстраивать отношения с любыми странами только на взаимовыгодных условиях, отметил дипломат.