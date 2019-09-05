Лавров счел неверным считать Китай «старшим братом» России

Министр иностранных дел Сергей Лавров отверг мнение некоторых экспертов о том, что при сближении Москвы и Пекина Китай стал «старшим братом» России. В интервью «Известиям» глава российского МИДа объяснил, почему такая позиция некорректна.

«Считаю, что такими категориями характеризовать отношения России и Китая, да и вообще отношения между какими-либо двумя странами, по крайней мере отношения, в которых Россия участвует, неправильно», — сказал Лавров.

Он напомнил, что Москва неоднократно подчеркивала и документально, и на практике, что готова выстраивать отношения с любыми странами только на взаимовыгодных условиях.

«Ровно так развиваются наши отношения с Китайской Народной Республикой. Они вышли на беспрецедентно стратегический уровень. Это отношения многопланового партнерства и стратегического взаимодействия», — указал глава МИДа.

Также Лавров ответил на вопрос, какие страны являются друзьями России, а какие откровенными оппонентами. При этом министр отметил, что Москва всегда готова к диалогу и даже со страной-партнером, с которой не складывается тесное сотрудничество, а в отношениях накапливаются проблемы, всё равно придется договариваться.