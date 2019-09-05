Лавров обозначил главные мировые угрозы

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» оценил отношения Москвы и Вашингтона, перспективы продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), а также рассказал о главных вызовах для человечества.

На вопрос о том, кого сегодня РФ может считать другом, а кто является откровенным противником, конкретных стран Лавров называть не стал.

«Партнеров у нас много. Я не буду перечислять конкретные страны — мы не хотим никого обидеть. С кем-то отношения ближе, теснее, доверительнее, с кем-то — ровные, с кем-то — стабильно негативные», — отметил глава МИДа.

При этом к главным угрозам он отнес игнорирование некоторыми государствами таких вызовов, как терроризм, организованная преступность, неконтролируемая миграция, продовольственная безопасность, изменение климата.

Также осложнение мировой ситуации Лавров связал с тем, что США и их союзники подрывают международно-правовую систему, которая сложилась после Второй мировой войны, и разрывают важные договоры, в том числе ДРСМД. Теперь же нет уверенности в продлении СНВ-3, отметил Лавров.

Кроме того, министр рассказал о ситуации со стратегической безопасностью, отношениях с Пекином и необходимости изменений в ООН.

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«Мы не можем себе позволить роскошь потерять СНВ-3»