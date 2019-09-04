Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться. Об этом он в среду, 4 октября, сообщил «Известиям» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«На этот счет есть много высказываний — относительно дна, которое было достигнуто, и «со дна постучали»... Вы видите, как наши американские коллеги во главе со своими самыми близкими, преданными союзниками взяли курс, по сути дела, на подрыв всей международно-правовой системы, которая сложилась после Второй мировой войны, включая договоренности, созданные за последние десятилетия в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями», — отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что западные коллеги всё меньше используют термин «международное право» и следует искать другие опоры — прежде всего Устав Организации Объединенных Наций (ООН). Кроме того, Лавров высоко оценил работу G20, которая, по его мнению, отражает реалии полицентричного мира.

При этом дипломат отметил, что Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании. Одной из главный проблем он назвал недопредставленность в нем развивающихся регионов мира — Азии, Африки, Латинской Америки. По словам Лаврова, проблемы испытывает сейчас и Всемирная торговая организация (ВТО), из-за того что США развязывают торговые войны, навязывая партнерам выгодные для Вашингтона решения.

Ранее в среду Лавров заявил, что Россия готова строить отношения с любыми странами при условии готовности вести разговор на основе взаимного уважения и равноправия.