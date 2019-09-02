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Лавров заявил о недостаточности усилий Запада в возвращении сирийских беженцев

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Фото: TASS/ZUMA
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Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил западные страны в том, что они создают недостаточно условий для возвращения беженцев из Сирии. Об этом в понедельник, 2 сентября, пишет «РИА Новости».

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«Этим, по сути дела, занимаемся только мы, наши индийские коллеги в известной степени, китайские партнеры, но Запад категорически отказывается от вложений в создание условий для обеспечения нормальной жизни под предлогом того, что они не могут начинать подобного рода действия, пока не будет ясности с тем же самым политическим процессом», — подчеркнул Лавров.

20 июля спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Соединенные Штаты не намерены предоставлять продовольствие беженцам в лагере «Эр-Рукбан», который расположен в подконтрольном США районе на юге Сирии.

По его словам, США не будут брать на себя задачу по доставке продуктов в лагерь, потому что это выглядит так, будто американские войска хотят остаться в Сирии навсегда. Джеффри уверен, что Вашингтон не может брать на себя подобные долгосрочные обязательства.

Вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике (САР) начался в марте 2011 года. В 2014 году США и их союзники приступили к военной операции по борьбе с террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. При этом в САР проамериканская коалиция действует без согласия официального Дамаска и одобрения ООН, на что неоднократно указывали сирийские власти, требуя вывести иностранный контингент с территории страны.

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