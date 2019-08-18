В МВД ФРГ допустили лишения статуса беженцев выезжающих на родину мигрантов

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил о возможном лишении статуса беженца сирийцев, которые во время отпуска уезжают на родину.

По словам главы МВД ФРГ, если гражданин Сирии регулярно приезжает в страну, то он не может ссылаться на то, что подвергается там преследованиям.

«Мы должны отозвать у него статус беженца», — пояснил Зеехофер в интервью Bild. В связи с этим миграционное ведомство намерено следит за поездками мигрантов, имеющих правовой статус беженцев.

За шесть месяце 2019 года более 62 тыс человек лишились статуса беженца. Их депортацией займутся, когда «ситуация в Сирии изменится, заключил министр, отмечает 18 августа «Газета.ру». В последние годы статус беженцев получили в Германии около 800 тыс. граждан Сирийской Арабской Республики.

В феврале сообщалось, что власти ФРГ не могут с первого раза выслать около 75% беженцев из числа тех, кто по закону подлежит депортации. По состоянию на конец 2018 года высылке подлежали почти 236 тыс. человек, однако 180,1 тыс. смогли получить отсрочку.