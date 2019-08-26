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В ЕС предложили высылать беженцев за посещение родины

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Фото: TASS/Zuma
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Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предложил высылать из страны беженцев, которые часто бывают у себя на родине. По его словам, подобные отъезды демонстрируют отсутствие преследований беженцев в их родных странах.

При этом он указал на суммы, которые беженцы тратят на свой «отпуск» на родине. Так, в среднем цена билетов из Германии в Сирию, Афганистан или Ирак и обратно превышает €1,5 тыс.

Поэтому партия «Альтернатива для Германии» 8 сентября затронет в бундестаге вопрос о законодательном лишении статуса беженца таких мигрантов. По мнению депутата Вальдемара Гердта, это не политический вопрос, а простая логика.

Приверженность такой позиции выразил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Он вовсе предложил ввести такую практику на всей территории Евросоюза.

В это же время в Дамаске призвали находящихся в Европе сирийцев вернуться домой и помочь в восстановлении страны. По словам зампреда международного комитета сирийского парламента Аммара аль-Асада, стране нужны учителя, инженеры и врачи.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вон из союза: ЕС хочет высылать беженцев за поездки домой

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