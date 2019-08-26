Вон из союза: ЕС хочет высылать беженцев за поездки домой

«Альтернатива для Германии» (АдГ) 8 сентября поднимет в бундестаге вопрос о законодательном лишении статуса беженца мигрантов, которые регулярно возвращаются в свои страны . Об этом «Известиям» заявил член международного комитета немецкого парламента Вальдемар Гердт. Ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер высказался за высылку беженцев, проводящих отпуск на родине . Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил «Известиям», что поддерживает инициативу немецких коллег и планирует внести это предложение в главный законодательный орган Евросоюза, чтобы распространить данную практику на весь ЕС . Тем временем сирийские власти рассчитывают, что бежавшие в Германию сирийцы начнут возвращаться домой не только ради отпуска.

Популизма много не бывает

«Тот, кто, будучи сирийским беженцем, регулярно проводит отпуск в Сирии, не имеет серьезных оснований утверждать, что его там преследуют. Мы должны лишить его статуса беженца» — эти слова министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера, высказанные в интервью таблоиду Bild, всколыхнули немецкое общество. Речь министра пришлась практически аккурат на годовщину событий в Хемнице — 26 августа 2018 года группа мигрантов убила 35-летнего немца, что привело к тысячным маршам протеста против политики открытых дверей.

Глава МВД уже высказался за введение выборочной проверки документов на границах страны. Он также подчеркнул, что намерен обсудить этот вопрос с Ангелой Меркель , и заверил, что «в вопросах безопасности федеральный канцлер полностью придерживается той же линии».

Однако, как подчеркнул в беседе с «Известиями» депутат бундестага от АдГ Вальдемар Гердт, предложение Зеехофера пока осталось лишь на словах и больше похоже на популизм, нежели реальное усилие.

— Наша партия уже два года бьется за принятие этого закона , удивительно, что министр пришел к этому только сейчас. Мы не намерены оставлять это дело просто так — 8 сентября, на первом же заседании международного комитета бундестага, я намерен поднять этот вопрос, чтобы он был принят на законодательном уровне , — подчеркнул парламентарий.

Хорст Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

По его словам, лишение статуса беженца тех мигрантов, которые регулярно навещают свои родные страны, — это даже не политический вопрос, а простая логика . По закону Германия принимает у себя лишь тех, кому грозит реальная опасность, кому некуда больше пойти. А если они проводят отпуск дома, какая же им грозит опасность, задался вопросом политик.

Аналогичную позицию занял депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. В беседе с «Известиями» политик заявил, что намерен распространить немецкую практику на всей территории Евросоюза.

— Безусловно, я подниму этот вопрос на заседании в Брюсселе в самое ближайшее время . 26–27 августа я лечу в Дамаск, чтобы лично встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом и изучить обстановку на месте, — отметил парламентарий. — Если посмотреть на сирийцев, которые прибывают во Францию и Германию, то это в основном молодежь, молодые парни, не желающие служить в армии. Дезертиры, проще говоря . Если они потом возвращаются к себе домой, зачем им политическое убежище? Я не могу представить, чтобы беженцы из стран Восточного блока — той же ГДР или Чехословакии, — прибывавшие во Францию в 50–60-е годы, ездили в отпуск в свои страны.

По количеству принятых беженцев Пятая республика занимает второе место в Европе после Германии. В 2018 году, согласно данным французского бюро по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA), за убежищем обратились 139,3 тыс. человек. Статус был предоставлен лишь 46 700 из них. Большинство — выходцы из Афганистана, Албании, Грузии. Сирийцев — около 2 тыс. человек.

Для сравнения: за убежищем в ФРГ в 2018 году обратилось свыше 1,8 млн мигрантов. Это на 6% больше, чем годом ранее. То есть, несмотря на то что борьба с ИГИЛ (запрещено в РФ) практически завершена, Сирия и Ирак ведут восстановление и постепенно приходят в себя, количество мигрантов в Европе по-прежнему растет.

Вырвать повестку

Как рассказал «Известиям» зампред международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад, в Дамаске призывают всех беженцев из Германии вернуться и помочь восстановлению страны .

— Каждый месяц мы наблюдаем, как много сирийцев возвращается домой, мы помогаем им восстанавливать документы, жилье. Сирия нуждается в людях, в своих специалистах — врачах, инженерах, учителях, — отметил политик. — Домой нужно приезжать не только отдыхать — особенно когда родина лежит в руинах и нуждается в помощи.

беженцы Сирийские беженцы возвращаются домой Фото: TASS/imago/Xinhua/Ammar Safarjalani

Резкое высказывание Хорста Зеехофера появилось не на пустом месте. 29 июля на железнодорожном вокзале Франкфурта-на-Майне 40-летний беженец из Эритреи толкнул под поезд восьмилетнего ребенка и двух женщин. Последние успели спастись, мальчик погиб. Неделей ранее аналогичный случай произошел в баварском городе Фюрте — компания мигрантов с Ближнего Востока (немецкая полиция не раскрывает их национальность) избила троих немцев и бросила их под колеса подходившей электрички. Двое погибли, третьему удалось спастись. 23 июля в земле Северный Рейн — Вестфалия 28-летний косовский албанец толкнул под поезд незнакомую ему немку, женщина не выжила.

Инциденты вызвали шквал гнева в адрес политики открытых дверей и еще сильнее распалили дискурс. Как рассказал «Известиям» научный директор Российско-германского форума, политолог Александр Рар, очевидно, что Зеехофер, представитель партии Христианско-социалистический союз (ХСС), собирается своим высказыванием набрать дополнительные баллы перед предстоящими выборами в ландтаг (земельный парламент) Саксонии — они пройдут 1 сентября.

В восточном регионе, согласно опросам, «Альтернатива для Германии» набирает 26% голосов — столько же, сколько и Христианско-демократический союз (ХДС) — партия Ангелы Меркель, формирующая правящую коалицию вместе с ХСС.

— Очевидно, что Зеехофер пытается вырвать мигрантскую повестку из рук АдГ, — предположил Александр Рар. — У ультраправых значительный объем поддержки в восточных землях Германии, поэтому все в Берлине нервничают. С другой стороны, это работа главы МВД — обращать внимание на такие вещи. Беженцы получают деньги, квартиры, бесплатное образование. И выходит, что у них есть лишние средства на то, чтобы ездить в отпуск, — это абсурд какой-то.

В среднем цена билетов из Германии в Сирию, Афганистан или Ирак и обратно превышает €1,5 тыс. Учитывая, что прямых рейсов между немецкими городами и этими странами нет, необходима пересадка либо в ОАЭ, либо в Турции. По словам Зеехофера, беженцы летают в отпуска не в одиночку, а семьями — то есть эта сумма увеличивается кратно.

Выходит, у беженцев находятся средства на то, чтобы купить билеты. Но на то, чтобы оплатить свое обучение или лечение в Германии, как это делают все остальные, не получающие дотаций граждане ФРГ, денег у мигрантов нет.