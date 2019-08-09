Тест на гуманизм: НПО не бросят беженцев в море, невзирая на запреты

Несмотря на новый итальянский закон, по сути, криминализующий гуманитарную деятельность в море, неправительственные организации, занятые поиском и спасением мигрантов в Средиземноморье, не намерены отказываться от своей деятельности. В этом «Известия» заверили во всех трех структурах, помогающих беженцам у берегов Ливии. На этой неделе парламент Италии одобрил закон, позволяющий штрафовать владельцев судов, заходящих без разрешения властей в порты страны с мигрантами на борту, на сумму до €1 млн, а капитанов и сами суда — арестовывать. Инициатива Рима уже вызвала озабоченность ряда профильных организаций ООН, но это вряд ли заставит Рим свернуть с избранного пути. Тем более что в электоральном плане жесткая борьба с переселенцами окупается для ее инициаторов с лихвой.

Прибрежные бои

В Европе набирает обороты война между неправительственными организациями, занятыми спасением беженцев в Средиземном море, и правительствами. На этой неделе сенат Италии одобрил так называемый новый декрет по безопасности, который, по сути, запрещает деятельность гуманитарных организаций, помогающих мигрантам в Средиземном море . Отныне владельцы судов, которые вопреки запрету властей причалят к берегам Италии с беженцами на борту, могут быть оштрафованы на €1 млн (в июне, когда Рим принял первый такой декрет, максимальный штраф составлял €50 тыс). Кроме того, нынешний закон разрешает арестовывать капитанов спасательных кораблей, а сами суда — задерживать.

Автор инициативы — вице-премьер Италии и лидер правой «Лиги» Маттео Сальвини, уже зарекомендовавший себя главным европейским борцом с незаконной миграцией. Еще в декабре прошлого года по его предложению в стране был принят закон, серьезно снизивший шансы уже находящихся в Италии переселенцев получить статус беженца. Весной этого года Сальвини, также возглавляющий МВД, запретил судам с беженцами на борту заходить в итальянские порты.

М-1 Протестное шествие жителей в итальянском городе Палермо. Участники (в том числе и мэр города Леолука Орландо) выступают против жесткой политики Маттео Сальвини в отношении беженцев, а также в поддержку капитана Каролы Ракете и команды судна Sea Watch 3, которые в середине июня подобрали в Средиземном море тонущих беженцев. После того как корабль пришвартовался в порту острова Лампедуза, Ракете арестовали. Палермо, Италия, 2 июля 2019 года Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Francesco Militello Mirto

За последние пять лет по морю к итальянским берегам сумели добраться свыше 600 тыс. мигрантов. Но их поток не обошел стороной и другие страны Евросоюза, которые также открещивались от беженцев. Этим не раз грешила, например, Мальта, а также Испания.

Из-за невозможности договориться, какие страны объединения должны принимать спасаемых на море людей, 1 апреля этого года ЕС приостановил свою деятельность по спасению мигрантов у побережья Ливии. Крайне скованными остаются с тех пор и неправительственные гуманитарные организации — мало кто из государств горит желанием предоставлять их судам свой флаг из опасений в дальнейшем стать пунктом приема тысяч беженцев из Африки. На данном этапе в Средиземном море работают всего три корабля, принадлежащие НПО, рассказала «Известиям» Лора Гарель из французской SOS MEDITERRANEE.

Обратная сторона медали

Если правительства видят в беженцах нежелательную нагрузку на свой бюджет, то у гуманитарных организаций своя, совсем другая, математика. Для них счет идет на число спасенных или неспасенных жизней . По данным Международной организации по миграции, c начала года в попытках добраться до Европы по морю уже погибло более 840 человек. И ради того, чтобы таких трагедий было меньше, действующие у берегов Ливии НПО намерены продолжать гуманитарную деятельность, невзирая ни на чьи запреты. В этом «Известия» заверили в немецкой организации Sea Watch, испанской Open Arms и французской SOS MEDITERRANEE — во всех трех работающих сейчас в Средиземноморье структурах.

— Когда ситуация на борту является гуманитарной проблемой, мы никак не можем обойтись без захода в порт, чтобы высадить людей там, где их могут спасти. Криминализацией мигрантов и тех, кто защищает их права, Италия пытается попрать права человека и те обязательства, которые есть у каждого правительства в отношении людей в беде, — сказал «Известиям» глава итальянского отделения Open Arms Риккардо Гатти.

Безопасность людей на борту останется главной заботой и для «Врачей без границ», сотрудничающих с французской SOS MEDITERRANEE, несмотря на многочисленные попытки криминализировать работу спасательных судов и целый ряд потенциальных рисков.

М-2 Судно немецкой НГО Sea Watch 3 спасает в 30 милях от Ливии 65 мигрантов с надувной лодки, терпящей бедствие Фото: Global Look Press/Seawatch/Nick Jaussi

— Если бы нас оштрафовали на €1 млн за спасение несчастных людей, бегущих из Ливии, это стало бы новым позором для правительства Италии и отражением карательной европейской миграционной политики, которая приводит к гибели переселенцев в море и страданиям в охваченной конфликтом Ливии, — заявили «Известиям» в организации.

Лора Гарель, в свою очередь, сравнила нынешнюю политику Италии с попыткой «ввести санкции против водителей машин скорой помощи, которые доставляют людей в ближайшую больницу».

— Спасение жизней — это не преступление . Это обязанность государств, и НПО своими поисково-спасательными операциями просто заполняют вакуум, созданный правительствами, — подчеркнула она.

А им всё равно

Закон, принятый с подачи Маттео Сальвини, вызвал озабоченность целого ряда международных организаций, связанных с правами человека и миграцией. Далеко не всем он пришелся по душе и в Италии. Оппозиционная Демократическая партия считает, что закон не только противоречит международным обязательствам страны, но и расширяет полномочия МВД за счет других ведомств. Ведь по закону решения о том, кому позволено заходить в итальянские порты, принимает министерство транспорта и инфраструктуры, тогда как расследование обвинений в «содействии нелегальной иммиграции» находится в компетенции министерства юстиции.

М-3 Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини на заседании правительства по указу о безопасности и миграции, Рим, Италия, 5 августа 2019 года Фото: REUTERS/Remo Casilli

Но вряд ли такие возражения притормозят антимигрантский пыл главы МВД . Тем более жесткость в отношении непрошенных гостей оказывает на рейтинг его партии крайне позитивное влияние: по данным последнего соцопроса агентства Winpoll, уровень поддержки правой «Лиги» достигает сейчас 39% — вдвое больше, чем партия получила на прошлогодних парламентских выборах.

— Ожидаю, что эта «война» будет продолжаться до тех пор, пока НПО будут осуществлять поиск и спасение на море. Ведь с политической точки зрения они являются идеальным козлом отпущения за неспособность ЕС найти коллективное солидарное решение проблемы прибывающих по морю мигрантов , — сказал «Известиям» эксперт по европейской миграции из итальянского Института международных исследований Маттео Вилла.

Вряд ли стоит ждать излишнего гуманизма и от других стран Евросоюза. Согласно последнему опросу EU Barometer, миграция возглавляет список главных проблем, стоящих перед ЕС, по мнению его населения. В этом году 36% респондентов сочли ее основным поводом для беспокойства — куда более важным, чем, например, проблемы терроризма, экономического состояния и безработицы. И европейские политики не могут эти настроения не учитывать.