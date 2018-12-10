Откупательный сезон: Германия готова платить уезжающим мигрантам

Еще недавно Ангела Меркель была готова приютить в Германии сотни тысяч арабских и африканских переселенцев. Сегодня она поддерживает программу, которая может направить поток пришельцев в обратном направлении. Как и почему сменился вектор — в материале «Известий».

Лучший мой подарочек

К Рождеству в Европе начинают готовиться заблаговременно. Даже очень заранее. Германия в этом смысле — не исключение. Уже в начале ноября в продуктовых супермаркетах страны появляются итальянские рождественские куличи panettone, которые по-братски делят полки с традиционной немецкой «кондитеркой» — печеньем с корицей Spekulatius, бисквитными рулетами и облитыми шоколадом пряниками с начинкой, напоминающей нашу коврижку.

К нынешнему Рождеству германские власти приготовили еще один, очень, надо сказать, специализированный подарок. В последние дни ноября на автобусных остановках и станциях метро появились серьезных размеров плакаты-призывы, обращенные к иммигрантам. В текстах, правда, нет ни буквы о предстоящем празднике, но содержится предложение ко всем, кто когда-то пересек границу страны, да так и осел на ее территории, вернуться на родину.

плакат Плакаты-призывы, обращенные к иммигрантам на станции метро в Берлине Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Робкие намеки «а не ест ли вас ностальгия настолько сильно, что хочется обратно?», время от времени звучавшие раньше из уст немецких хлебосолов, не мотивировали арабских, турецких, пакистанских и африканских жителей Германии отправиться восвояси: не за тем же они ехали в центр европейской цивилизации, чтобы просто так его покинуть. Но возрастающее их присутствие, сопровождающееся часто выходками, не вписывающимися в нормы коренного населения, а то и вовсе преступлениями против него, мало-помалу подталкивали «аборигенов» к более решительному противостоянию пришельцам. В течение пары лет температура гражданского возмущения немцев подобралась к точке кипения. Но взять и вот так просто депортировать «понаехавших» — плохо сочетается с европейскими гуманистическими ценностями о необходимости быть толерантными в отношении иноверцев и о традициях германского гостеприимства.

Широко закрытые двери

К 2017 году власти страны не только поняли, что политика распахнутых дверей по отношению к арабо-африканским иммигрантам-нелегалам является жестокой ошибкой, но и набрались мужества ее исправлять. Ну, хоть как-то. Желательно при этом не подавая виду, что миграционная политика кабинета Ангелы Меркель — глубоко порочна. Признать «провальной» программу решения демографических проблем страны за счет увеличения массы населения приезжими — обернулось бы значительным снижением рейтинга доверия избирателей, что повлекло бы за собой потерю депутатских мандатов и теплых насиженных мест в правительстве.

Поэтому в феврале 2017 года, когда уже отчетливо вырисовывалось, что на антииммигрантских и антиисламских настроениях можно набирать солидные очки (в этом убеждал перманентный рост популярности партий «Альтернатива для Германии» и ПЕГИДА), находящиеся у власти политики из ХДС/ДПГ придумали хитрый ход. Обещавший и лицо перед товарищами по Евросоюзу сохранить, и собственному народу потрафить.

В начале февраля прошлого года министерство внутренних дел Германии объявило о запуске новой миграционной программы «Начальная помощь плюс» (Starthilfe Plus). Федеральное правительство объявило, что выделяет на пробный период, продолжительностью в год, €40 млн.

меркель Канцлер Германии Ангела Меркель, министр финансов Олаф Шольц и министр внутренних дел Хорст Зеехофер на заседании в нижней палате парламента бундестага в Берлине Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Участником программы мог стать любой беженец, пожелавший вернуться на родину. Тем, кто подал прошение о получении вида на жительство, но, не дождавшись ответа, решил уехать, полагалось к выдаче на руки по €1200. В случае если подателю ходатайства было отказано в ВНЖ, то в обмен на обещание не подавать апелляцию и согласие вернуться в страну происхождения выплачивали €800. Получить такую компенсацию — это лучше, чем быть депортированным из Германии вообще без каких-либо подъемных, посчитали в МВД ФРГ.

Исходя из того, что только в 2015 году в Германию всеми правдами и неправдами пробралось около миллиона людей, называвших себя беженцами, можно сделать вывод, что и сами авторы идеи сомневались в том, что предложением воспользуется большое количество приезжих.

Дай миллион!

Статистические ведомства страны постеснялись сообщить, сколько беженцев воспользовалось этой программой. Но, видимо, далеко не такое количество, какое хотелось бы видеть немцам. Поэтому летом нынешнего года в евросоюзных верхах активно обсуждалась другая идея. После того как итальянское правительство объявило о закрытии портов для кораблей разных неправительственных организаций, промышляющих подбором нелегалов на маршруте Ливия–Европа через Средиземное море, и полном нежелании Рима принимать незваных арабо-африканских гостей в принципе, в Брюсселе заговорили о необходимости нового подхода к вопросу миграции. В середине лета, за несколько дней до ухода в отпуск, европарламентарии обсудили программу организации лагерей для «кандидатов в европейцы» на территории стран, не входящих в Евросоюз, но лежащих на путях, которыми нелегалы с Ближнего Востока и Северной Африки в Старый Свет добираются.

мигранты Мигранты у побережья Средиземного моря, Испания Фото: REUTERS/Jon Nazca

Постановили предложить этим странам выплачивать из бюджета ЕС по €6000 на каждого человека, который будет «готовиться» в этих лагерях к переезду в Европу. Подготовка на самом деле представляла собой оценку способностей (главным образом интеллектуальных) претендента — может ли он оказаться полезным продвинутому постиндустриальному европейскому обществу. Таким образом, лагеря в третьих странах превращались в фильтрационные пункты, где отбирали подходящий человеческий материал.

Безальтернативно для «Альтернативы»

Программа организации лагерей пребывает в зачаточном состоянии и перспектив скорой ее реализации пока не видно. В мае 2019 года в ЕС состоятся большие выборы — электорату предстоит проголосовать за новый состав европарламента. Удержать свои позиции на европейском уровне — глобальная задача, стоящая перед Ангелой Меркель и ее ХДС. Можно сколько угодно обзывать «Альтернативу для Германии» ультраправыми, националистами, ксенофобами, клеймить ее позором с телеэкрана — очков христианским демократам это не добавит. Остается одно — бить конкурента тем же оружием, что использует он. И потому правительство с энтузиазмом и энергией продолжает совершенствовать «Начальную помощь плюс».

Теперь иммигрантам увеличили материальную заинтересованность. Новыми условиями, обнародованными в СМИ и подтвержденными лично главой МВД страны Хорстом Зеехофером, предусмотрены дополнительные выплаты желающим покинуть Германию добровольно. Кроме предусмотренных ранее €1200 (эта сумма сохраняется), репатриантам предлагается из федерального бюджета еще €1000 сверху — на эти «премиальные» может рассчитывать каждый «возвращенец», который подпишет обязательство больше не приезжать в Германию в статусе беженца или переселенца. Туристом — пожалуйста, пустят.

Зеехофер Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер Фото: TASS/DPA/Kay Nietfeld

Предполагая, что и эта сумма мало кого сподвигнет уехать из сытой ФРГ в ту нищету, из которой нелегалы вырвались недавно (и тоже очень небесплатно), немецкие власти обещают оплачивать возвращающимся еще и аренду жилья на родине в течение 12 первых месяцев проживания. Ведется речь даже о субсидировании строительства нового жилья «возвращенцами» на родине, но конкретных сумм не называется. Разумеется, все пособия будут профинансированы из налогов простых добропорядочных бюргеров при возможном участии и других граждан европейских стран.

Когда политкорректность — до лампочки

Германия больше не хочет принимать иммигрантов. Настолько, что от трогательно-наивных самодельных плакатиков «Добро пожаловать, беженцы!» в руках сердобольных граждан перешла к расклеиванию упомянутых выше объявлений, предлагавших незваным гостям отправляться «нах хаузе». Написанных, между прочим, на семи языках — немецком, английском, французском, русском, арабском, пушту и фарси. Тексты, напоминающие, что эта оферта действительна лишь до 31 декабря 2018 года (такая вот рождественская распродажа), сопровождаются флагами Афганистана, Ливана, Турции, Египта и нескольких африканских стран. Надо понимать в этом контексте, что немецкий, английский, французский, русский языки — только «на всякий случай», а кого не хотят видеть в Германии — выражено с помощью государственных штандартов.

мигранты Протест мигрантов в Фюрстенфельдбруке, Германия Фото: TASS/Zuma/Migrant Protest in Fuerstenfeldbruck Germany

Крупнейшие средства массовой информации страны предложение МВД стараются не обсуждать — раньше в комментариях подобного рода демаршей слово «ксенофобия» было обязательным. Сегодня его употреблять не хочется. Германия устала от подскочившей по вине чужаков преступности, утомлена необходимостью проявлять терпимость в моментах, когда пришельцы оскверняют ее традиции, насилуют ее женщин и благополучно уходят от наказания, предписанного ее уголовным кодексом. Германия хочет избавиться от непрошенных, невоспитанных, а порой и просто опасных гостей. И народу уже наплевать, что скажут в Брюсселе — политкорректно, толерантно ли это. Население даже не задает глупых вопросов «Это ж сколько еще денег уйдет на программу обратного переселения и сколько осядет в карманах чиновников, вращающихся при ней?».

Да и у Ангелы Меркель в плане выталкивания беженцев «туда, откуда пришли» тоже руки развязаны: после объявленного ею завершения политической карьеры укоры из Брюсселя вряд ли она будет воспринимать близко к сердцу.