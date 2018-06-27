Болгария решила проблему с незаконными мигрантами

Болгарии удалось решить проблему мигрантов и остановить их приток по «балканскому маршруту». Об этом заявил премьер-министр республики Бойко Борисов, отвечая на вопрос «Известий». При этом он подчеркнул, что особую роль в решении вопроса играет Турция: именно благодаря политике турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана за последние полтора года ни один мигрант не пересек границу страны незаконно. Миграционный кризис станет главной темой на саммите Совета ЕС 28–29 июня, где Болгария уже полгода является страной-председателем.

София остановила потоки беженцев, идущие по «балканскому маршруту», заявил «Известиям» премьер-министр страны Бойко Борисов. При этом он отметил географическое положение страны на внешней границе Евросоюза.

— Наша страна занимает ключевое стратегическое место в том числе и потому, что мы находимся рядом с Турцией. Наши границы довольно протяженные и проходят как по морю, так и по суше, — сказал Бойко Борисов. — Также важную роль играет наша граница с Грецией протяженностью около 600 километров. Эта страна входит в Шенгенскую зону, так что на границе с ней, в отличие от турецкой, мы не установили никакой защиты.

Премьер-министр подчеркнул, что важную роль в решении проблемы незаконной миграции сыграло соглашение по беженцам, заключенное между Брюсселем и Анкарой в 2015 году. Согласно ему Турция закрыла свои границы для мигрантов в Евросоюз в обмен на денежную помощь на их содержание, ускоренное решение по безвизовому режиму и принятию Турции в ЕС.

— Соглашение с Турцией должно работать, несмотря на жесткую риторику наших коллег, в первую очередь в Западной Европе по отношению к президенту Эрдогану, — подчеркнул Бойко Борисов. — На сегодняшний день он уже почти два года выполняет все договоренности и обязанности, которые взяла на себя Анкара. Благодаря турецкой политике за последние полтора года миграция в Болгарию достигла практически нулевого уровня.

Политик привел в пример случай, когда со стороны турецкого города Эдирне на северо-востоке Турции в Болгарию направлялись около 40-50 тысяч мигрантов. Турецкое руководство, по словам премьера, перенаправило этих людей в Стамбул, с тем чтобы вскоре распределить по центрам содержания беженцев.

Такие показатели были достигнуты не только за счет соглашения. Так, вдоль границы Болгарии и Турции по аналогии с забором между Венгрией и Сербией была построена стена, которую премьер-министр назвал защитным сооружением.

— Мы провели несколько бесед с президентом Эрдоганом и премьер-министром Бинали Йылдырымом с тем, чтобы запустить строительство защитного сооружения, поскольку это поможет остановить волну беженцев, — рассказал «Известиям» болгарский премьер. — Это сооружение больше, чем то, которое построил Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии. — «Известия»). Строительство уже давно закончено, мы просто не поднимаем шумихи на эту тему. Сейчас заграждение длиной в 237 км оборудовано видео- и термокамерами. Недавно пограничникам передали 80 новых джипов Nissan.

Болгария, находясь на периферии Евросоюза, неплохо выполняет функцию защитника Европы от мигрантов, отметила в беседе с «Известиями» руководитель Центра европейских исследований РИСИ Оксана Петровская. По словам эксперта, мигранты не особенно стремятся именно в эту страну: приезжая, они не планируют там оставаться, а направляются в такие европейские страны, как Австрия, Германия, северные государства, а также Италия и Испания.

Председательство Софии в Совете ЕС закончится в конце июня. Тема миграции в Союзе, обсуждение которой в последнее время разгорелось с новой силой, стала одним из главных вопросов накануне саммита законодательного органа 28–29 июня.

По словам премьера Болгарии, для решения миграционной проблемы правительство предлагает действовать в трех направлениях.

Во-первых, защитить границы Евросоюза, с тем чтобы не пришлось строить заграждения внутри Европы, как это сделала та же Венгрия. По мнению Бойко Борисова, необходимо усилить охрану внешних границ, перекинув на них больше кораблей, пограничников и даже представителей вооруженных сил.

Вторым пунктом болгарской миграционной концепции стало создание центров для беженцев за пределами Евросоюза на безопасной территории неподалеку от вооруженных конфликтов.

— Люди, бегущие от войны, должны находиться в обозначенных центрах, где им бы предоставляли всю необходимую помощь вплоть до окончания войны, чтобы после этого они вернулись в родные города, — сказал, отвечая на вопрос «Известий», Бойко Борисов. — Что касается экономических мигрантов, то, если в европейских странах в трудовых ресурсах нет нужды, они будут вынуждены вернуться домой.

В-третьих, международному сообществу необходимо решить проблемы бедности и неуклонного роста рождаемости в Африке. Миграционный вопрос напрямую связан с этими аспектами, подчеркнул болгарский премьер. «Африку эксплуатировали на протяжении десятилетий, теперь о ней необходимо позаботиться на глобальном уровне», — сказал Бойко Борисов. По его словам, это будет дорогостоящий и сложный процесс и сейчас по этому вопросу в Европе ведется много споров.