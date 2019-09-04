Лавров рассказал о готовности России к партнерству

Россия готова строить отношения с любыми странами при условии готовности вести разговор на основе взаимного уважения и равноправия. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Диалог должен вестись не просто с прицелом на то, чтобы послать какой-то сигнал своему общественному мнению накануне выборов, а с прицелом на выработку взаимоприемлемых договоренностей, опирающихся на баланс интересов. Это ключ к любой международной деятельности, отметил дипломат.

Министр подчеркнул, что у России много партнеров.

«Я не буду перечислять конкретные страны — мы не хотим никого обидеть. С кем-то отношения ближе, теснее, доверительнее, с кем-то — ровные, с кем-то — стабильно негативные, но при осознании необходимости разговаривать друг с другом», — заявил он.

Ранее в сентябре Лавров заявил, что договоренности по сирийскому Идлибу, достигнутые Москвой и Анкарой, сохраняются, президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали конкретные шаги для их выполнения.