Прямой эфир
Сюжет:

Лавров рассказал о готовности России к партнерству

0
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия готова строить отношения с любыми странами при условии готовности вести разговор на основе взаимного уважения и равноправия. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Диалог должен вестись не просто с прицелом на то, чтобы послать какой-то сигнал своему общественному мнению накануне выборов, а с прицелом на выработку взаимоприемлемых договоренностей, опирающихся на баланс интересов. Это ключ к любой международной деятельности, отметил дипломат.

Министр подчеркнул, что у России много партнеров.

«Я не буду перечислять конкретные страны — мы не хотим никого обидеть. С кем-то отношения ближе, теснее, доверительнее, с кем-то — ровные, с кем-то — стабильно негативные, но при осознании необходимости разговаривать друг с другом», — заявил он.

Ранее в сентябре Лавров заявил, что договоренности по сирийскому Идлибу, достигнутые Москвой и Анкарой, сохраняются, президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали конкретные шаги для их выполнения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров заявил о недостаточности усилий Запада в возвращении сирийских беженцев
Лавров назвал причину обострения под сирийским Идлибом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019