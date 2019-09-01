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Лавров заявил о сохранении договоренностей России и Турции по Идлибу

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Фото: flickr.com/МИД России
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Договоренности Москвы и Анкары по сирийской провинции Идлиб сохраняются, президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали конкретные шаги для их выполнения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

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«Президент России Путин на пресс-конференции с президентом Турции Эрдоганом сказал, что эти договоренности сохраняются. Президенты России и Турции согласовали конкретные шаги, которые позволят их выполнять», — сказал глава МИДа, отвечая на вопрос о возможности выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу.

Лавров подчеркнул, что Москва признает абсолютно законными интересы безопасности Турции, для обеспечения которых Анкара планирует создать зону под своим контролем на северо-востоке Сирии, передает ТАСС.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция хочет обеспечивать там свои интересы безопасности. Президент Путин подтвердил, что мы признаем эти интересы абсолютно законными и поддерживаем достижение договоренности, которая в первую очередь учитывала бы уважение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — сказал министр.

27 августа Эрдоган провел беседу с Путиным, в ходе которой они обсудили дополнительные меры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от террористов.

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