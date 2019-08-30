Турецкий МИД назвал условия вывода войск из Сирии

Армия Турции покинет территорию Сирийской Арабской Республики (САР) в случае политического решения конфликта в государстве. Об этом в пятницу, 30 августа, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Норвегию.

«Но сирийский режим (Башара Асада. — Ред.) не верит в политическое решение», — подчеркнул высокопоставленный дипломат, выступая в Норвежском институте международных отношений в Осло, сообщил телеканал NTV.

Также, по словам министра, Россия гарантировала Турции безопасность турецких наблюдательных пунктов, расположенных в сирийском Идлибе, добавляет «Федеральное агентство новостей».

4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США. Территория, о которой идет речь, контролируется поддерживаемыми США курдскими отрядами самообороны, которых Анкара считает террористами.

19 августа МИД Сирии сообщил, что турецкая бронетехника нарушила сирийскую границу. Сирийская армия, в свою очередь, взяла Хан-Шейхун под огневой контроль. Минобороны Турции со своей стороны заявило о трех погибших мирных гражданах и 12 раненых при атаке сирийских ВВС на турецкий военный конвой.

22 августа правительственная армия Сирии заняла город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, там начали зачистку и разминирование.

27 августа Эрдоган провел беседу с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили дополнительные меры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от террористов.