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Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

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Фото: Global Look Press
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Правительственная армия Сирии заняла Хан-Шейхун в провинции Идлиб, сейчас в городе проводится зачистка и разминирование. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сирийский полевой источник.

«Сегодня утром сирийская армия взяла под контроль город Хан-Шейхун, на данный момент проводятся операции по зачистке и разминированию», — сказал собеседник агентства.

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19 августа сообщалось, что сирийская армия взяла Хан-Шейхун под огневой контроль, заняв ключевые позиции вокруг города и отрезав пути снабжения боевиков.

В тот же день МИД арабской республики сообщил, что турецкие БТР нарушили сирийскую границу и движутся в сторону Хан-Шейхуна. Минобороны Турции со своей стороны заявило о трех погибших мирных гражданах и 12 раненых при атаке сирийских ВВС на турецкий военный конвой в Идлибе.

На следующий день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские и турецкие военные постоянно контактируют по вопросу участившихся вылазок боевиков в Идлибе.

4 августа президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США. Территория, о которой идет речь, контролируется поддерживаемыми США курдскими отрядами самообороны, которых Анкара считает террористами.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от боевиков.

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