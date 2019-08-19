МИД Сирии заявил о движущихся в Хан-Шейхун турецких БТР

Турецкие бронетранспортеры движутся в сторону города Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает МИД Сирии.

«Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна», — цитирует заявление ведомства гостелеканал Syria TV.

Ранее в этот же день «РИА Новости» сообщило со ссылкой на источник, что сирийские военные взяли под контроль КПП на северо-западной окраине Хан-Шейхуна, контролируемый боевиками город окружен армией.

18 августа сообщалось, что после ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун.

10 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на очередную историческую победу Анкары на фоне сообщений о готовящейся турецкой операции против курдских формирований на севере Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от боевиков.