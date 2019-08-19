Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун

После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.

В ходе операции несколько террористов были ликвидированы, десятки бежали.

Зачистка территорий от боевиков была возобновлена сирийскими войсками после того, как террористы сорвали перемирие в зоне деэскалации Идлиб, пишет ТАСС.

11 августа военные заняли города Эль-Хобейт и Сукейк, после чего смогли начать окружение форпоста в Хан-Шейхуне. Контроль над городом был утрачен в 2014 году.

В воскресенье боевики были выбиты с высот Кфар-Айдун к северо-западу от города, что обеспечило военным победу. По данным издания, сейчас правительственные силы подошли на расстояние 2 км к стратегическому шоссе Хама–Алеппо.

Всего за время операции освобождены 18 населенных пунктов и уничтожены порядка 1,3 тыс. террористов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.