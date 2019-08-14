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В Сирии группа подростков подорвалась на заложенной террористами мине

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Фото: Global Look Press/Ammar
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Группа подростков подорвалась на заложенной террористами мине в сирийской провинции Хомс в среду, 14 августа.

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Трагедия произошла в сельском районе Хош-Хиджу. В результате взрыва двое детей погибли на месте, еще трое с осколочными ранениями были доставлены в госпиталь города Карам-эль-Лоз, пишет ТАСС.

Как сообщают местные СМИ, мина была заложена террористами из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), которые ранее укрывались в этом районе. Отмечается, что после своего ухода боевики оставили множество фугасов в сельской местности на севере и юге Сирии, чтобы помешать налаживанию мирной жизни.

8 августа два мирных жителя погибли, четверо пострадали при попытке боевиков обстрелять российскую базу Хмеймим в Сирии. Террористы выпустили сразу несколько реактивных снарядов, которые не долетели до базы и разорвались в воздухе.

По данным ООН, с апреля текущего года в результате эскалации боев на территории республики погибли более 500 гражданских лиц, еще около 400 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по просьбе официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции.

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