Сирийские ПВО отразили ракетный удар с территории Ливана

Сирийские комплексы ПВО успешно отразили ракетный удар по военным объектам в городе Масьяф в западной провинции Хама. Как сообщает в пятницу, 16 августа, агентство SANA со ссылкой на источник, ракета была запущена с северных территорий Ливана.

Военнослужащие Сирийской Арабской Республики (САР) зафиксировали снаряд в 23:06 четверга (время совпадает с мск). Средства ПВО «немедленно поразили цель» в воздухе.

15 августа сообщалось, что боевики вооруженных группировок сбили самолет сирийских ВВС в провинции Идлиб.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в марте 2011 года. В 2014 году США и их союзники без разрешения Дамаска и ООН вторглись на территорию страны под предлогом борьбы с террористами.

В 2015 году по просьбе Дамаска к противостоянию с ИГ подключились ВКС России. К 2018 году при усилиях армии Сирии и военных РФ от террористов было освобождено более 90% сирийской территории.