Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии. Об этом в среду, 14 августа, сообщает i24 News.

По информации издания, истребитель сбили боевики из организации «Тахрир аш-Шам», возглавляемой террористами запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры». Также сообщается, что они взяли в плен пилота.

Как сообщалось 13 августа, бойцы сирийской армии уничтожили трех полевых командиров экстремисткой группировки «Джейш аль-Ахрар» в Идлибе.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в марте 2011 года. В 2014 году США и их союзники без разрешения Дамаска и ООН вторглись на территорию страны под предлогом борьбы с террористами. В 2015 году по просьбе Дамаска к противостоянию с ИГ подключились ВКС России. К 2018 году при усилиях армии Сирии и военных РФ от террористов было освобождено более 90% сирийской территории.