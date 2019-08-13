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В России модернизируют экипировку военных летчиков после операции в Сирии

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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В России модернизируют разгрузочный жилет летчиков боевой авиации на случай катапультирования над вражеской территорией. Об этом рассказал генеральный директор — главный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков во вторник, 12 августа.

По его словам, «в связи с сирийскими событиями» актуален вопрос размещения в жилете медпрепаратов, питания, гранат, сигнальных ракетниц и других необходимых предметов. «У вертолетчиков такие жилеты есть, но они не адаптированы к катапультированию из самолета на больших скоростях», — пояснил Поздняков «РИА Новости».

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Предприятие начало разработку по адаптации разгрузочного жилета к условиям при катапультировании. Изготовлен прототип изделия и сформированы предварительные требования к нему. «Предварительные требования к жилету сформированы, изготовлен прототип. К осени планируется сформулировать окончательное техническое задание и в следующем году представить жилет на испытания», — добавил Поздняков.

Армия России с 2015 года принимает участие в борьбе с террористами на территории Сирии. В ходе военной операции России в Сирии турецкий истребитель 24 ноября 2015 года сбил российский Су-24, который пилотировал подполковник Олег Пешков. Летчик погиб.

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил Пешкову звание Героя России. Пилота похоронили в Липецке на городском кладбище 2 декабря 2015 года.

В феврале 2018 года СУ-25 под управлением майора Филипова 3 февраля был сбит из ПЗРК над зоной деэскалации «Идлиб» в Сирии. Пилот успел катапультироваться.

Он приземлился на территории, подконтрольной боевикам, и до последних минут жизни вел с ними неравный бой из штатного оружия. Будучи тяжелораненым, российский офицер подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к террористам.

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