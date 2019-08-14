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Пропавший в Сирии российский борец против рабства вышел на связь

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Фото: facebook.com/Национальный акцент
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Руководитель российского движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, пропавший в Сирии, жив. Об этом сообщили представители движения на странице «ВКонтакте».

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В сообщении говорится, что подробности случившегося пока не ясны. Однако известно, что местные банды объявили награду за убийство Мельникова, поэтому ему и его группе приходится скрываться. Цель, с которой волонтеры отправлялись в Сирию, выполнена, отметили представители движения.

9 августа помощник Мельникова Максим Ваганов сообщил журналистам, что лидер «Альтернативы», отправившийся в Идлиб, не вышел на связь ни в условленное, ни в резервное время. В таких случаях организация считает волонтеров пропавшими. Он не раскрыл подробности о целях поездки в Сирию, но заявил, что речь идет о помощи россиянам, попавшим в рабство.

Волонтерское движение «Альтернатива» существует с 2011 года. Оно известно, в частности, вызволением рабов с кирпичных заводов в Дагестане и освобождением так называемых «гольяновских рабов» — мигрантов, которых держали в рабстве в московском магазине. Также движение помогало жертвам сексуальной эксплуатации и «мафии нищих».

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