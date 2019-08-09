Прямой эфир

Дипломаты начали поиск пропавшего в Сирии российского борца против рабства

0
Фото: youtube.com/Alternative Movement
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в Сирии выясняет обстоятельства пропажи россиянина Олега Мельникова, лидера движения против рабства «Альтернатива», на территории арабской республики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Не твое тело. Как украинки попадают в сексуальное рабство
Почему безвиз повлиял на экспорт «живого товара»

Как только появилась информация о пропаже Мельникова, Россия направила запрос сирийским властям, передает «Интерфакс».

Ранее 9 августа помощник Мельникова Максим Ваганов сообщил РБК, что лидер «Альтернативы», который отправился в Идлиб, чтобы помочь попавшим в рабство россиянам, не вышел на связь ни в установленное, ни в резервное время (сеансы связи были назначены на 9:00, 12:00 и 15:00 8 августа). По словам Ваганова, в организации установлено правило, согласно которому волонтер, пропустивший три сеанса связи, считается пропавшим. Он отметил, что в организации есть заявки на поиск детей, похищенных и вывезенных на родину мужьями-арабами без согласия матерей.

Волонтерское движение «Альтернатива» существует с 2011 года. Оно получило известность после ряда громких историй — вызволения рабов с кирпичных заводов в Дагестане и освобождения так называемых «гольяновских рабов» — мигрантов, которых держали в рабстве в московском магазине. Кроме попавших в рабство, движение помогало жертвам сексуальной эксплуатации и «мафии нищих».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Цыгане полгода держали жителя Приамурья в рабстве
Сотовые операторы будут искать пропавших людей с помощью нейросетей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017