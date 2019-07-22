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Пушков прокомментировал слова Турчинова о рабстве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов считает свободой подчинение США. Об этом написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

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«Свобода, по его логике, — это смотреть в рот США, клянчить деньги у ЕС, батрачить у поляков, с дрожью ждать транша МВФ и славить Бандеру», — заявил Пушков, комментируя слова Турчинова о желании 20% населения Украины быть рабами.

Ранее 22 июля Турчинов заявил, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» и еще «несколько пророссийских проектов», не преодолевших пятипроцентный барьер, в общей сложности получили около 20% голосов на выборах в раду. Это, по его мнению, показывает, что значительная часть жителей страны «готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство».

Досрочные выборы в раду прошли 21 июля. По результатам подсчета половины голосов «Оппозиционная платформа — За жизнь» занимает второе место с 12,88% голосов. Лидирует партия «Слуга народа» главы государства Владимира Зеленского. Ее поддержали 42,45% избирателей.

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