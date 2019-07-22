Турчинов заявил о желании 20% украинцев стать рабами

Значительная часть жителей Украины хочет стать рабами. Об этом, комментируя подсчет голосов на выборах в Верховную раду, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

Показатели «Оппозиционной платформы — За жизнь» и еще «нескольких пророссийских проектов», не преодолевших пятипроцентный барьер (за эти политические силы в сумме проголосовали около 20% избирателей), показывает, что значительная часть жителей страны «готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство», написал Турчинов в Facebook.

Досрочные выборы в раду прошли 21 июля. По результатам подсчета половины голосов «Оппозиционная платформа — За жизнь» занимает второе место с 12,88% голосов. Лидирует партия «Слуга народа» главы государства Владимира Зеленского. Ее поддержали 42,45% избирателей.