СМИ сообщили об отставке секретаря СНБО Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов намерен покинуть свой пост. Об этом, по информации СМИ, он планирует заявить в пятницу, 17 мая.

О предстоящей отставке Турчинова сообщило украинское издание «theБабель» со ссылкой на свои источники в администрации президента Украины. По его информации, в пресс-службе СНБО эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Тем временем издание «Strana.ua», которое также сообщило об увольнении Турчинова, сослалось на свой источник в СНБО.

За последние несколько дней ряд украинских политиков из числа сторонников действующего президента страны Петра Порошенко заявили о своих отставках. Это произошло после того, как Верховная рада назначила дату инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Со своих постов решили уйти представитель президента в парламенте Ирина Луценко, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию в Донбассе Ирина Геращенко, заместители главы администрации президента Алексей Филатов и Константин Елисеев.

Луценко, заявив о своей отставке, также отметила, что Зеленский после официального вступления в должность сможет распустить парламент.