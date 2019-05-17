Прямой эфир

СМИ сообщили об отставке секретаря СНБО Украины

0
Фото: РИА Новости/Михаил Маркив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов намерен покинуть свой пост. Об этом, по информации СМИ, он планирует заявить в пятницу, 17 мая.

Кривой рок: сулит ли приход Зеленского Украине мир
И возможно ли теперь потепление в отношениях Москвы и Киева

О предстоящей отставке Турчинова сообщило украинское издание «theБабель» со ссылкой на свои источники в администрации президента Украины. По его информации, в пресс-службе СНБО эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Тем временем издание «Strana.ua», которое также сообщило об увольнении Турчинова, сослалось на свой источник в СНБО.

За последние несколько дней ряд украинских политиков из числа сторонников действующего президента страны Петра Порошенко заявили о своих отставках. Это произошло после того, как Верховная рада назначила дату инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Со своих постов решили уйти представитель президента в парламенте Ирина Луценко, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию в Донбассе Ирина Геращенко, заместители главы администрации президента Алексей Филатов и Константин Елисеев.

Луценко, заявив о своей отставке, также отметила, что Зеленский после официального вступления в должность сможет распустить парламент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Турчинов призвал признать ФСБ террористической организацией
Луценко рассказал о попытках Турчинова найти в стране танки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017