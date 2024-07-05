В Кремле не выразили оптимизма по поводу отношений с Лондоном при новом премьере

У Москвы нет оптимизма насчет отношений с Лондоном при новом премьере Великобритании Кире Стармере. Об этом в пятницу, 5 июля, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они, как мы можем судить по предыдущим высказываниям, не склонны к какой-то гибкости и не склонны к креативу в нормализации двусторонних российско-британских отношений. Скорее они тяготеют к продолжению линии на отрицание будущего наших двусторонних отношений. Поэтому здесь мы не испытываем никакого оптимизма», — сказал он.

Песков добавил, что президент России Владимир Путин по-прежнему открыт к контактам с Лондоном, но Великобритания настаивает, чтобы диалог между странами не продолжался.

В пятницу Стармер вступил в должность и выступил перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10, с заявлением к общественности, отметив грядущие изменения политической силы. Как заверил Стармер, правительство под его руководством ежедневно будет бороться за то, чтобы люди поверили, что кабмин служит исключительно интересам избирателей. Выбрав кандидатуры министров, он должен будет передать их на утверждение королю Карлу III.

Ранее в этот день предыдущий премьер-министр королевства Риши Сунак заявил, что уходит в отставку с должности главы правительства Великобритании после проигрыша его Консервативной партии на выборах в парламент. Он также рассказал, что покинет и пост лидера партии, когда будет назначен преемник. Сунак отметил, что слышит гнев и разочарование населения Великобритании. Накануне он признал, что Лейбористская партия выиграла парламентские выборы, и поздравил ее лидера Стармера с победой.

Политолог Андрей Быстрицкий в разговоре с «Известиями» о результатах парламентских выборов в Великобритании отметил, что жители страны были недовольны консерваторами главным образом потому, что партия не обращала должного внимания на внутренние проблемы королевства. Лейбористы, по мнению эксперта, будут учитывать интересы граждан, но радикальной смены курса во внешней политике Великобритании при новом правительстве ждать не приходится.