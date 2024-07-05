Политолог назвал причины провала консерваторов на выборах в Британии

Главная претензия населения Великобритании к членам Консервативной партии в том, что они не обращали должного внимания на внутренние проблемы страны, а занимались больше внешними вопросами. Таким мнением 5 июля с «Известиями» поделился политолог Андрей Быстрицкий.

Ранее в этот день премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал победу Лейбористской партии на выборах в парламент и поздравил ее лидера Кира Стармера.

По мнению Быстрицкого, результат ожидаемый. Связан он с тем, что консервативное правительство создало очень много сложностей.

«Они достаточно давно у власти, в целом критики было очень много, произошла смена власти. Это связано преимущественно с внутриполитическими вопросами, с тем, что ситуация внутри Великобритании далека от благополучия. <…> Радикальных поворотов во внешней политике Великобритании не будет при лейбористском правительстве. Другое дело, что лейбористы будут более аккуратны к интересам собственного населения. Ведь претензия населения к консерваторам в том, что они заняты не своей страной, а другими проблемами. В этом отношении лейбористам придется более рационально, более реалистично смотреть на проблемы внутри Англии. Косвенно это может сказаться и на внешней политике», — сказал эксперт.

5 июля стало известно, что лидер оппозиции Стармер был избран членом парламента Великобритании. Он получил 18,9 тыс. голосов в округе Holborn & St Pancras, набрав на 11,6 тыс. голосов больше, чем показавший второй результат независимый кандидат Эндрю Фейнштейн. Отмечается, что Стармер является наиболее вероятным кандидатом на пост нового премьер-министра Великобритании.

За день до этого бывший член парламента Великобритании Мэтью Гордон Бэнкс заявил «Известиям», что Лейбористская партия войдет в правительство со значительным большинством, однако курс Лондона вряд ли изменится.